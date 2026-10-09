Yahşihan’da dev yolsuzluk operasyonu

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın ikinci dalgasında 9 şüpheli gözaltına alınırken, 2 bin 31 taşınmaz ile bir lüks otomobil ve bir lüks cipe el konuldu.

BAŞKAN VEKİLİNE GÖZALTI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yahşiyan İlçesi Belediyesi'ne yönelik "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma, Yağma ve Suç işlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran ile eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in eşi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda şüpheliler üzerine kayıtlı toplam 2 bin 31 taşınmaza el konuldu. El konulan taşınmazlardan 1630'unun, 2 hafta önceki operasyonda tutuklanan eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un "kasası" olduğu belirtilen Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör