Yasın Börü mezarı başında anıldı

Diyarbakır başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin farklı kentlerinde Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te yaşanan olaylarda, 2 polis şehit olurken 35 kişi hayatını kaybetti. Kurban eti dağıtırken teröristlerce binadan atılan gençlerin cesetlerine işkence yapıldı. Ahmet Dakak'ın başı taşla ezildi, 16 yaşındaki Börü'nün üzerinden arabayla geçildi. Kanlı olayların 12. senesinde Diyarbakır'da hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında düzenlenen programla anıldı. Anma programına, Yasin Börü ve arkadaşlarının aileleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

DAVA KARARA BAĞLANDI

Olayların fitilini ateşleyen çağrıyı yaptığı belirtilen HDP'nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Genel Başkan Yardımcısı Figen Yüksekdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ise aralarında eski HDP milletvekillerinin de bulunduğu 75'i firari 108 sanığın yargılandığı Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava geçen mayıs ayında karara bağlandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör