Adalet Bakanı Akın Gürlek: Hukukun gücüyle gençlerimizin umutlarını ve yarınlarını korumaya devam edeceğiz

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından biri olan devlet ve millet projesi olarak başlatılan 'Terörsüz Türkiye' hedefi olduğunu ve buna yönelik inançlı duruşun sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Gürlek, Türkiye'nin yaklaşık yarım asır boyunca terör nedeniyle çok sayıda gencini kaybettiğini hatırlattı. Bakan Gürlek şunları kaydetti:

"Bu ülke yarım asır boyunca birçok gencini terör belasına kaybetti. Kimi zaman sağ-sol çatışmalarıyla, kimi zaman da uluslararası tuzaklarla kandırılan gençlerimiz oldu. Aynı şekilde devletimizin nizamını, milletimizin huzur ve istikrarını koruma yolunda birçok vatan evladımız şehit oldu, gazi oldu. Terörsüz Türkiye yolunda yeni bir sayfa açtık. Sizler de 81 ilimize döndüğünüzde bu yeni sayfayı millî birlik ve kardeşliği büyüten sözlerinizle, çalışmalarınızla doldurun. Özellikle iç cephemizi güçlendirecek söylem ve eylemlere yönelin. Provokasyonlara gelmeyin ve kabuk tutan yaralarımızı kanatacak tahriklere aldanmayın. Türkiye Yüzyılı birlik ve beraberliğini güçlendirmiş bir milletin toplumun her kesimiyle bu kutlu ay yıldızlı bayrağın altında buluşmasıyla gerçekleşecektir. Gençlerin enerjisini, bilgisini ve emeğini ülkenin kalkınmasına yönlendiren bir Türkiye, refah ve huzur ortamını daha da güçlendirecektir."