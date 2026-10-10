AK Parti’li Büyükgümüş: Yanlışa düşenleri bünyemizden attık!

Yol, hastane, baraj ve okul yatırımlarının yanı sıra belediye hizmetleriyle vatandaşların refah ve huzurunu artırmak için çalıştıklarını kaydeden Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde dile getirdiği 'Dünya beşten büyüktür' sözünü hatırlattı. Hukuksuzluk yapan veya milletin kaynaklarına zarar veren kişiler hakkında gereken hesabın sorulması gerektiğini ifade eden Büyükgümüş, yaşanan olumsuzluklarda ihmali ya da kastı bulunanların tespit edilmesinin önemine dikkati çekti. Büyükgümüş, "Makamı, mevkisi, yetkisi kim olursa olsun bu kutlu kadronun içerisine tek bir kara lekeyi getirmeye bizim hakkımız yok. Bizim arkamızda milletin, mazlumların duası, umudu var. Bunun için siyaset yapıyoruz" dedi.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde düzenlenen AK Parti İstanbul Pendik İlçe İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partilerinin siyasi hedeflerinin kişisel makam ve mevki elde etmek olmadığını söyledi. AK Parti'nin belediye başkanlığı, milletvekilliği veya bakanlık gibi makamlara ulaşmak amacıyla kurulmuş bir siyasi hareket olmadığını belirten Büyükgümüş, "Bizim derdimiz, bizim mücadelemiz, büyük ve güçlü Türkiye ideali olarak ifade ettiğimiz, son seçimlerimizde Türkiye Yüzyılı hedefleri diyerek çıtayı çok daha yüksek bir mertebeye taşıdığımız hedeflerimizi gerçekleştirmektir" ifadelerini kullandı.

'YANLIŞA DÜŞENLERİ BÜNYEMİZDEN AYIRIP ATTIK'

Büyükgümüş, fon meselesiyle ilgili yanlışa düşenleri araştırmaktan korkup çekinenlerin dahi bundan sonra aralarında barınamayacağının altını çizerek, "Aramızdan geçmişte yanlışa düşenler olmadı mı? Oldu. Bunları kendi bünyemizden ayırdık, attık. Bugün benzer yanlışların içine düşen oldu mu? Oldu. Hemen o akşam ilişkimizi, üyelikten görevleri itibarıyla kestik, bir kenara koyduk mu? Koyduk. Yargı, davalarla, soruşturmalarla kendi sürecinde meselenin üzerine sonuna kadar gidiyor mu? Gidiyor. Öyleyse bu kutlu kadroya, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatacak hadsizliği, bunlar nereden alıyorlar? Mahkeme salonlarında meydan meydan gezip savunmaya çalıştıkları Ekrem İmamoğlu'na karşı 'Başkanım senin makamında şu kadar rüşveti sana verdim' diyor. Bunun hesabını sorabilirler mi? Soramazlar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Ben yeniden aday olmak için sana şu kadar para verdim' diyor. Bunun hesabını sorabilirler mi? Soramazlar. Uşak'ta yaşanan ahlaksızlığın hesabını sorabilirler mi? Soramazlar. İstanbul merkezli başlayan belediye soruşturmaları ile ilgili nice ahlaksızlıkların hiçbirine cevap vermedikleri, bunların üstüne gitmedikleri, partilerinde tek bir soruşturma, araştırma yapmadıkları sürece memleketin, milletin bunlardan duyacak tek bir ahlak cümlesine ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZLE ARAMIZA HİÇ KİMSE FİTNE SOKAMAZ'

Arkadaşlarının kim olduğunu, ne yaptığını başkalarından öğrenmeye ihtiyaçlarının olmadığını vurgulayan Büyükgümüş. "Daha cümlelerinin noktası konulmadan yalan olduğu ortaya çıkıyor. Böyle bir şey yok. Düşünüp atmamız gereken adımları, çok kararlı bir şekilde yürütmemiz lazım. Bizim aramıza, milletimizin arasına hiç kimse fitne sokamaz. Hiç kimse yalanlarıyla, iftiralarıyla, gazetecilikmiş gibi gözüken kirli sözlerle bizim aramıza fitne sokamaz. Şu muhabbete halel getirecek hiçbir işin başarıya ulaşmamasını temin etmekle yükümlüyüz. Yaptığımız her çalışmada ahlak, hak, milletimizin geleceği için çalışmalarda bulunuyoruz. Siyasetin yegane hedefi olarak, millete hizmeti görüyoruz. Biz dün kahraman dediğimize, bugün hain diyen bir ahlaka sahip değiliz. Bizim bir istikametimiz var. Devleti yönetirken de teşkilat çalışmalarımızı yaparken de hep bu istikamette ilerleriz" dedi.