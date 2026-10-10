Ardahan’da ‘rüşvet’ operasyonu: Damal Belediye Başkanı gözaltında!

Ardahan'ın Hanak ilçesi Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör