Bilal Erdoğan: "Artık daha güçlü bir Türkiye var"

Genel kurulda konuşma yapan Bilal Erdoğan, "Artık 25 yıl önceki Türkiye elbette yok. Artık daha güçlü bir Türkiye var. Kendi dış politikasını kendisi icra etme kararlılığında bir Türkiye var. Bölgesindeki çatışmalara, istikrarsızlıklara kayıtsız kalma lüksü olmayan bir Türkiye var." dedi.

"Son 23 yılda ortalama yüzde 5,5 büyüyen ekonomimiz etrafımızdaki bu savaşlar, bu istikrarsızlıklar olmasaydı bugün çok daha ileri noktalarda olabilirdi. 25 yıl önce hatırlayalım Türkiye'nin satın alma gücüne göre kişi başına milli geliri Avrupa ortalamasının yüzde 40'larındayken bugün yüzde 70'lerine gelmiş durumdayız. Etrafımız böylesine karışıp bir ateş çemberi gibi olmasaydı bugün belki de Avrupa ortalamasının yüzde 90'ına gelir yüzde 100'üne gelebilirdik."

Türkiye'nin yıllardır çevresindeki savaşlar ve iç savaşlardan, istikrarsızlıklardan muzdarip olmuş bir ülke olduğuna işaret eden Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye için özellikle komşuluk coğrafyasındaki krizlerde arabulucu ve istikrar sağlayıcı olmanın artık bir seçenek değil bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye bölgesindeki bütün devam eden şu anda Ukrayna-Rusya Savaşı olsun, Gazze'deki soykırım olsun, İran'a karşı İsrail ve Amerika'nın açtığı savaş olsun bunların hepsinin bitmesi için en proaktif politikayı, diplomasiyi yürüten ülke konumundadır. Türkiye daha güçlü olduğu sürece dünyanın istikrar sağlayıcı sorumlu bir aktörü olarak rol oynamaya devam edecektir."

Dünyada öngörülemezliklerin arttığı bir dönemin yaşandığına işaret eden Bilal Erdoğan, 2008'deki küresel finans krizinin etkilerinin halen sürdüğünü, İran Savaşı'yla artan petrol fiyatlarının yeni bir enflasyon dalgası riski yarattığını ve bu küresel sorunların Avrupa'yı ve Türkiye'yi de etkilediğini belirtti.

Bilal Erdoğan, düşmanlara karşı birlik ve dayanışma içinde olunması gerektiğini belirterek, inananların hedeflerine ulaşabilmesi için çok çalışması, birbirini desteklemesi ve kolay olanın değil, zorluğun peşinden gitmesi gerektiğinin altını çizdi.