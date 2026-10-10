Bizden habersiz iş mi çeviriyordunuz, ayıp size!
Davanın önceki günkü duruşmasında, reklam şirketi sahibi itirafçı Cüneyt Yakut'un Murat Ongun'a odasında zarf içinde 10 milyon liralık rüşvet çeki verdiğini ve sektörün haraca bağlandığını açıklamasının ardından salonda gerilim yükselmişti. Cüneyt Yakut, Ongun'a, "Çıkın delikanlı gibi kabul edin, 'Emrah'la yedik' deyin bari şurada masum yere hapis yatan insanlar kurtulsun! Ne suçu var bu insanların, Allahsızlar!" diye haykırdı. Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker de Ongun'a "Arkada siz böyle işler yapıyordunuz da bizim haberimiz yok muydu? Ayıp değil mi bize" dedi.
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