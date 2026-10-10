Bolu Belediyesine ’ihaleye fesat’ operasyonu: İddianame kabul edildi! 14 sanığa hapis talebi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 55 sayfalık iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İçişleri Bakanlığının "suçtan zarar gören", Bolu Belediye Başkanlığı ve BOL TUR AŞ.'nin ise "mağdur" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, sanıkların gıda kolisi alımları, araç kiralamaları ve belediyeye ait iş yeri devrinde usulsüzlük yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.

MASAK RAPORUYLA ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla derinleştiği öğrenildi. Raporda, BOL TUR AŞ.'den tutuklu sanık Mustafa Altındal'ın hesabına Mart 2024'te 7 milyon 42 bin lira ödeme yapıldığının tespit edildiği vurgulandı. İddianameye göre, 2024 yılındaki 15 bin koli kuru gıda alımı ihalesinde fiyatlarda kademelendirme yapılarak ihalenin Altındal'da kalması sağlandı. Teslimat aşamasında ise 12 bin koli teslim edilmesine rağmen evrak üzerinde 15 bin koli alınmış gibi gösterildi. Teslim edilmeyen 3 bin kolinin karşılığı olan 900 bin liranın tedarikçi firmalar üzerinden BOL TUR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı da olan Özgür Nihat Yıldız'ın şahsi banka hesabına aktarılarak zimmete geçirildiği iddia edildi. Ramazan paketi ihalesinde de benzer bir yöntemle 364 bin liranın Yıldız'ın hesabına aktarıldığı, toplamda 1 milyon 110 bin 979 lira kamu zararı oluştuğu kaydedildi.

KENDİ LÜKS ARACINI ŞİRKETE KİRALAMIŞ

İddianamede yer alan dikkat çekici bir diğer detay ise araç kiralama usulsüzlüğü oldu. Tutuklu sanık Yıldız'ın parasını kendi ödeyerek aldığı lüks aracı, yüklenici İ.Ç. adına tescil ettirip BOL TUR AŞ.'ye kiralattığı ve aracı şahsi olarak kullanırken şirket bütçesinden 446 bin 475 lira yersiz ödeme yapılmasına neden olduğu belirtildi. Ayrıca mülkiyeti belediyeye ait bir iş yerinin devrinde de Yıldız'ın 250 bin lira rüşvet aldığı iddiaları dosyada yer buldu. Öte yandan Yıldız'ın eniştesi polis memuru M.K.'nin tanıkları tehdit ettiği iddialarına ilişkin ayrı bir soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNE REKOR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Yıldız hakkında "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar, "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 2 kez 8 yıl 16 ay 15 günden 31 yıl 6 aya kadar, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 kez 3 yıldan 7 yıla kadar, "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 2 kez 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, tutuklu sanık Altındal için "zincirleme şekilde edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya kadar, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar ve "zincirleme şekilde zimmete yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 günden 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Sanıklar B.M., F.K. ve H.G.'nin ise "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. aİddianamede, diğer sanıklar G.M, H.K, M.A, S.K, S.G, S.G. ve V.Y. hakkında "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası istenirken, O.Ö. hakkında "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla ve "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuluyor. İddianamede, İ.Ç. için "zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya ve "zincirleme şekilde edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya ve "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 8 yıl 16 ay 15 günden 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör