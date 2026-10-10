Çanakkale'de otluk alandaki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale’de otluk alandaki yangın kontrol altına alındı
İHA
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Yangın, Bozcaada ilçesi Göztepe mevkiinde saat 14.30 sıralarında otluk alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye 4 itfaiye ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi.

Trafodan çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÇANAKKALE #BOZCAADA

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