Ekosistemin kasası Yunanistan’da yakalandı

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasının firari isimlerinden, Ekrem İmamoğlu'nun gizli para kasası Murat Gülibrahimoğlu'nun 2 Ekim'de Yunanistan'da yakalandığı duyuruldu. 180 milyar liralık vurgunla suçlanan Gülibrahimoğlu'nun, hafriyattan elde ettiği şaibeli gelirleri özel jetle Londra'ya kaçırdığı iddia edilmişti. Gülibrahimoğlu'nun Türkiye'ye iadesi için hukuki işlemler başlatıldı. Soruşturma kapsamında aranan 8 firariden biri olan Gülibrahimoğlu için itirafçı olan eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız "Londra'da birkaç yüz milyon dolar parası var ve bu paraların yarısı Ekrem İmamoğlu'na ait" demişti. Gülibrahimoğlu'nu, İmamoğlu'nun en sağlam kasası ve yediemini olarak nitelendiren itirafçı işadamı Sarp Yalçınkaya da ifadesinde Gülibrahimoğlu'nun 2022-2025 yılları arasında özel jetiyle yurtdışına gidip geldiğini, aynı jetle İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü şüpheli Tuncay Yılmaz ve şüpheli Hüseyin Köksal'la da yurtdışına çıktığını anlattı.

Gülibrahimoğlu'na bu uçuşların nedenini sorduğunda kendisine özel jetle yurtdışına para götürüldüğünün söylendiğini ileri süren Yalçınkaya, uçuşların genellikle kısa süreli ve kapalı uçuşlar olduğunu iddia etmişti. Öte yandan itirafçı Rabia Karaca da Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş'in uyuşturucu ve eskort partileriyle yurtdışında İBB paralarıyla nasıl kumar oynadıklarını ifşa etmişti. Murat Gülibrahimoğlu'nun Keleş'e sürekli kadın göndererek hafriyat işlerini aldığını anlatan Karaca, ikilinin ramazan ayında esrar içtiğini söylemişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör