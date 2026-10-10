Eski eşi tarafından 7 kurşunla katledilmişti! Gülşah Oktay cinayetinde kahreden detay: Meğer 2 hafta önce hayatını kurtarmış!
Trabzon'da yaşayan 33 yaşındaki Gülşah Oktay sokak ortasında eski eşi tarafından vahşice katledilmişti. 7 kurşunla vurularak öldürülen Gülşah hakkında ortaya çıkan detay yürekleri burktu. 14 gün önce Gülşah’ın katilinin hayatını kurtardığı öğrenildi. İşte detaylar…
Olay, 6 Ekim saat 15.00 sıralarında Arsin ilçesi Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. 20 gün önce boşanan Aydın Yediparmak ile Gülşah Oktay, buluştukları araçta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Aydın Yediparmak, yanındaki tabancayla Gülşah Oktay'a ateş etti.
7 KURŞUNLA VAHŞİCE KATLETTİ
Yediparmak kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden Oktay yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Oktay, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Gülşah Oktay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
14 GÜN ÖNCE İNTİHARA KALKIŞMIŞ
Maddi sıkıntılar çektiği için 14 gün önce intihara girişiminde bulunan Aydın Yediparmak'ı, eski eşi Gülşah Oktay'ın kurtardığı ortaya çıktı. Evinde 4 tablet ilaç içip fenalaşan Yediparmak'ın yanına giden Oktay'ın, çöp kutusunda boş ilaç kutularını fark etmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istediği öğrenildi. Evinde fenalaşan Yediparmak, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yediparmak'ın o gün polise verdiği ifadede, baygın olduğu için telefonu ve kapı zilini duymadığını anlattığı ve kimseden şikayetçi olmadığını ifade ettiği bildirildi.