Halkalı-Kapıkule hattıyla Anadolu Avrupa’ya bağlandı

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı toplam 229 km'lik uzunluğuyla ülkemize vizyon katacak ulaştırma projelerimizden biridir. Projemiz üç etaptan oluşmaktadır. 153 kilometre uzunluğa sahip Çerkezköy-Kapıkule kesimi projemizin en uzun etabıdır. Saatte 200 kilometre tasarım ve işletme hızına sahip olacak hattımız, çift hatlı, elektrikli, sinyalli olarak inşa edilmiştir.

Hat üzerinde 31 köprü, 2 bin 520 metre uzunluğunda 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez vardır. Böylece Tekirdağ'ı Kırklareli'ne ve Edirne'yi hızlı tren ağına dahil ederek, hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz.

En başta Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek. Bu hat Bakü, Tiflis, Kars ve Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un Avrupa bağlantısını güçlendiriyor. Halkalı-Kapıkule projesi 6 bin 314 kilometrelik Kalkınma Koridoru'nun Türkiye'den geçecek 2 bin 94 kilometrelik bölümünün kritik parçalarından.

Bu hat inşallah Anadolu'nun üretimini Avrupa pazarlarına bağlayan bir damar, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını hızlandıran bir lojistik omurga olacaktır.

24 yılda Türkiye'ye ulaşımda çağ atlattık. Sıfırdan başlayarak ülkemize 2 bin 251 km'lik hızlı tren hattı kazandırdık. Halkımızın yüzde 51'i hızlı tren kullanıyor. Ulaştırma yatırımlarımızın bugünkü değeri 355 milyar dolar. Hızlı tren bağlantısı bulunan il sayımız 14. 2028'de bunu 27 şehre çıkaracağız.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör