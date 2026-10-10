Kurgulanmış ihalelerle çantalar dolusu rüşvet

Davanın dünkü duruşmasına ise Ağaç A.Ş.'deki rüşvet ve usulsüzlük çarkı damga vurdu. Etkin pişmanlıktan yararlanan taşeron Binali Sarıtaş, hak ettiği ödemeleri alabilmek için Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın yönlendirmesiyle Ağaç A.Ş. Müdürü Ali Sukas'a rüşvet verdiğini belirtti. Sarıtaş, "Ümit Polat, Ali Sukas'ın ihale bedelinin yüzde 10'unu istediğini söyledi. Zor durumdaydım, yaklaşık 4.5 milyon TL parayı hazırlayıp çanta ve kutu içerisinde Ali Sukas'ın odasına götürüp teslim ettim" dedi.

Diğer itirafçı Peyzaj Mimarı Tuğrul Doğuışık ise ihalelerin kurgulandığını belirterek, "Ağaç A.Ş.'den teklif geliyordu, fiyatları Satın Alma Müdürü Ümit Polat'tan alıp kendi el yazımla doldurup teslim ediyordum. İhale tamamen düzmeceydi. 2025 başlarında ihalesi hiç yapılmadan bitirdiğimiz 32 milyon liralık iş dahi var" şeklinde konuştu. İddianamedeki %7'lik idare payına da değinen Doğuışık, patronu Süleyman Uzun'un bu payı idare için istediğini kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör