Milli teknolojiyle uzay yolunda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Uluslararası Uzay Kongresi'nin son gününde "Gelecek Burada Başlıyor: Teknoloji, Uzay ve Yeni Nesil" başlıklı panelinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay bilimleri ve teknolojilerini stratejik bir alan olarak gördüğünü söyledi. Kacır, son yıllarda uydu teknolojilerinde önemli kabiliyetler kazanıldığını kaydetti.

2027'DE AY'A GİDİYORUZ

Millî Uzay Programı kapsamında yürütülen Ay Programı'na da değinen Kacır, Türkiye'nin kendi geliştirdiği uzay aracıyla 2027'nin ilk aylarında Ay'a gitmeye hazırlandığını yineledi. Kacır, "Bunu da yüzde 87 yerlilikle başardık" dedi. Görevin Türkiye'ye derin uzayda teknoloji test etme, hibrit roket teknolojisini geliştirme ve yörünge operasyonları gerçekleştirme kabiliyeti kazandıracağını belirten Kacır, Ay'a yumuşak iniş hedefinin de programın devamında yer aldığını söyledi.

KENDİ ROKETİMİZ TAŞIYACAK

Türkiye'nin uzaya tam bağımsız erişim hedefinin önemine işaret eden Kacır, "Somali Uzay Limanı, Türkiye'nin tam bağımsız uzaya erişimi için çok önemli bir aşama olacak" diye konuştu. Roketsan ile yürütülen Şimşek-1 ve Şimşek-2 projelerinin Türkiye'nin kendi roketleriyle kendi uydularını uzaya göndermesinin önünü açacağını kaydeden Kacır, Şimşek-1'in 2027 sonunda 400 kilogramlık faydalı yükü 550 kilometre irtifaya taşımasının hedeflendiğini söyledi.



BİZ BU YARIŞA 20 YIL HAZIRLANDIK

Selçuk Bayraktar konuşmasında karada ve denizde egemenlik ve bağımsızlık için gök vatanda varlık gösterilmesinin gerektiğini söyledi. Türkiye'nin insansız hava araçlarında elde ettiği başarının uzun soluklu bir teknoloji stratejisinin sonucu olduğunu belirten Bayraktar, mini İHA'larla başlayan sürecin Bayraktar TB2, AKINCI ve KIZILELMA ile ilerlediğini anlattı. Bayraktar, teknoloji alanında kalıcı başarı için yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, gelecekte öne çıkacak alanlara da yatırım yapılması gerektiğini söyledi. "Geleceğin yarışına yirmi yıl boyunca hazırlandık ve dünya liderliğine ulaşmayı başardık" diyen Bayraktar, Türkiye gibi teknolojik ekosistemini geliştiren ülkelerin henüz başlamamış yarışlara odaklanmasının önemini vurguladı. Yeni uzay döneminde alçak yörünge uyduları ve yeni nesil fırlatma araçlarının öne çıktığını belirtti.

FEZANIN KAPISI HALKA AÇILDI

Dünyanın en prestijli uzay etkinliklerinden olan ve pazartesi başlayan 77. Uluslararası Uzay Kongresi dün 'halk günü' ile final yaptı. Uzay sektörünü Antalya'ya taşıyan IAC 2026'da düzenlenen etkinliklere katılmak üzere 8 bini aşkın vatandaş kayıt oluşturdu.

ASTRONOTLARLA BULUŞTULAR

Kongreye katılan astronotlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile stantları gezdi. Kacır ile astronotlar, bir şalın üzerine geleneksel Tokat ahşap baskısını uyguladı. Astronotlara Türk kahvesi ikram edildi. Ebrunun nasıl yapıldığı anlatılıp uygulamalı olarak gösterilirken ABD'li astronot Christopher Williams ebru yapmayı denedi.

YERLİ KAYNAKLAR

Bakan Kacır, "Uzay diplomasi tarihine önemli bir katkıyı Türkiye olarak sunmuş olduk" diye konuştu. Bayraktar, Fergani'yi kendi kaynaklarıyla uydu ve fırlatma sistemleri geliştirmek üzere 2022'de kurduklarını, bugüne kadar 6 uydudan birini yörüngeler arası transfer yapmak üzere uzaya gönderdiklerini belirterek "Fergani'nin 6'ncısı henüz yolda, iki hafta sonra inşallah o da uzaya çıkmış olacak" dedi. Mehmet Fahri ÖZKAN – ANTALYA



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