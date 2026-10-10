Optimus Prime gemisi aramalarını tamamladı! KKTC Başbakanı Ünal Üstel: “Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız”

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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de facianın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında görev alan personele teşekkür etti. Başbakan Üstel ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kayıp yakınlarına, devletin imkanları ölçüsünde tüm naaşlara ulaşılması için çalışılacağı yönünde söz verdiğini hatırlatan Başçeri, "Devletimize güvenin, imkânlarımız ölçüsünde biz tüm naaşlara ulaşmaya gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Kayıp yakınlarının devlete güvenerek sabırla beklediğini belirten Başçeri, arama çalışmalarında görev alan Derinsu çalışanlarına, pilotlara ve gemi personeline teşekkür ederek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.Derinsu Su Altı Mühendislik firması yetkilisi Okan Taktak da yaklaşık 650 metre derinlikte yürütülen arama çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Operasyonun ilk haftasında batık gemide kesim çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve 1 kişinin naaşına ulaştıklarını belirten Taktak, ardından deniz tabanında geniş bir alanın tarandığını söyledi. Taktak, "Şu an itibarıyla çalışmaların tamamlandığını düşünüyoruz. Potansiyel olarak değerlendirilen alanlarda her santimetreyi taradık. Daha fazla taranabilecek bir alan kalmadığı için çalışmalarımızı tamamladık" dedi. Operasyonun teknik açıdan oldukça zorlu olduğunu vurgulayan Taktak, su altı araçlarının pilotları, mühendisler ve diğer personelin büyük özveri gösterdiğini ifade ederek çalışmalara katılan tüm ekibe teşekkür etti.Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, gemideki incelemelerinin ardından Girne Limanı önünde bekleyen kayıp yakınlarıyla bir araya geldi.