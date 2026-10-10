Optimus Prime gemisi aramalarını tamamladı! KKTC Başbakanı Ünal Üstel: “Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız”
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturma ve yargı sürecinin takipçisi olacaklarını belirtti. Üstel, Optimus Prime gemisinin arama çalışmalarını tamamladığını, kayıp son kişi için çalışmaların Sahil Güvenlik ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sürdürüleceğini açıkladı. İşte detaylar…
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan Filo Jet yolcu gemisinde kaybolanları arama çalışmalarına katılan Derinsu Su Altı Mühendislik firmasına ait Optimus Prime gemisini ziyaret etti. Başbakan Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile birlikte gemiye gerçekleştirdiği ziyarette açıklamalarda bulundu. Üstel, 28 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedenlerine ilişkin soruşturma ve yargı sürecinin devam ettiğini belirterek hükümet olarak sürecin takipçisi olduklarını söyledi.
"HİÇ KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ"
Üstel, "Biz polis teşkilatımıza güveniyoruz, hukukumuza güveniyoruz ve adalete güveniyoruz. Herhangi bir ihmal, herhangi bir arıza veya herhangi bir şeyin üstünü örtme gibi bir durum varsa biz bunların üzerine gideceğiz" ifadelerini kullandı. Hükümete geldikleri günden bu yana hiçbir usulsüzlüğün üzerini örtmediklerini belirten Üstel, "Bu olay sonuçlanana kadar biz hükümet olarak, özellikle ben başbakan olarak ve bir baba olarak bu olayın takipçisi olacağız. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız" dedi.
OPTİMUS PRİME GEMİSİ ARAMALARINI TAMAMLADI
Türkiye'den gönderilen Optimus Prime gemisi aramalarını tamamladı
Başbakan Üstel, kazanın ardından başlatılan arama çalışmalarında ilk etapta 8 kişinin, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin yürüttüğü çalışmalarda ise 6 kişinin naaşına ulaşıldığını belirtti. Deniz Kuvvetleri'ne ait iki geminin günlerce arama yaptığını ifade eden Üstel, 550-600 metre derinlikteki batığa ulaşmanın oldukça güç olduğunu söyledi. Derinsu firmasının İstanbul'daki çalışmalarını yarıda bırakarak Girne açıklarına geldiğini kaydeden Üstel, Optimus Prime gemisinin 1 ayı aşkın süredir yürüttüğü faaliyetlerde önce batık içerisinden 1, ardından deniz tabanındaki taramalarda 12 kişinin naaşına ulaştığını ifade etti. Kayıp son kişiye henüz ulaşılamadığını belirten Üstel, "1 tane kalan naaşımızın da bulunması için çalışmalar devam ediyor. İnşallah ona da erişiriz" diye konuştu. Üstel, Optimus Prime gemisinin bölgedeki görevini tamamladığını ve bugün İstanbul'a döneceğini, Sahil Güvenlik ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın arama çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. Arama faaliyetlerinde görev alan Derinsu firması yetkilisi Okan Taktak'a, gemi kaptanlarına, mühendislere ve yaklaşık 40 personele teşekkür eden Üstel, çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.