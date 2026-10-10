Para kulelerinin hesabını verin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nde Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın açılış töreninde fon krizi üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan muhalefete sert tepki gösterdi:

HİÇBİR SOMUT PROJELERİ YOK: Biz Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlamak için gece gündüz koşturuyoruz. sürekli bize sataşanlar ne yapıyor? Gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Yalan ise bol. Kendilerinin bile inanmadığı popülist vaatler dışında millete hiçbir önerileri yok. Varsa yoksa yala, dolan, spekülasyon. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi. Sanki dedikodu kazanı bunlar. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. Sadece çamur atma, kendi pisliklerini bize de bulaştırma peşindeler.

FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar.

BELEDİYELERİ ARPALIĞA ÇEVİRDİNİZ: Bunun adı siyaset, muhalefet etmek ve kamu adına hesap sormak değil. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. 'Ben izledim' dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz.

REZİL SİYASETE PRİM VERMEYİZ: Kimsenin bize siyasi etik dersi vermeye kalkmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Yargı suç işleyenin, suçu sabit olanların yakasına yapıştı. Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz.

MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN: Milletim müsterih olsun. Bize güvensin. Ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz.



O GÖRÜNTÜLER İBB'DE EKOSİSTEMİN SEMBOLÜ

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alınması sürecinde kamuoyuna sızan bir avukatlık ofisindeki para sayma görüntüleri daha sonra İmamoğlu Suç Örgütü davasının konularından biri olmuştu. Gerçek satış bedelinin altında tapu işlemi yapılan binanın ödemesi için toplanan paranın İmamoğlu'nun en yakınlarından Fatih Keleş tarafından ofise getirildiği, işadamlarından ve CHP'li belediyelerden yardım altında toplanan paralarla alınan binanın kurultay sürecine de şaibe düşürdüğü iddia edilmişti.







Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör