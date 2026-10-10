SON DAKİKA | Bakan Gürlek açıkladı: 20 ve 13 yıllık iki cinayet dosyası aydınlatıldı!
SON DAKİKA | Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırşehir ve Samsun’da yıllardır faili meçhul kalan iki cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Rıza Güzel ve Arif Yılmaz cinayetlerine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüpheli tutuklandı. Böylece 60 dosyada 67 maktul ve 7 yaralıya ilişkin faili meçhul suçlar aydınlatıldı.
SON DAKİKA | Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırşehir ve Samsun'da 20 ve 13 yıldır faili meçhul olarak yürütülen iki cinayet dosyasının yeniden incelenerek aydınlatıldığını duyurdu. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin çalışmalarıyla yürütülen soruşturmalarda yeni delillere ulaşıldı. Gürlek, yapılan çalışmalar sonucunda bugüne kadar 60 dosyada 67 maktul ve 7 yaralıya ilişkin faili meçhul suçların aydınlatıldığını belirtti.
KIRŞEHİR'DE 20 YILLIK DOSYA YENİDEN AÇILDI
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde 5 Şubat 2006 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel'e ilişkin dosya yeniden mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı. Üç ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri üzerine Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Adli soruşturma kapsamında şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
ARİF YILMAZ CİNAYETİNDE YENİ DELİLLER
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1 Haziran 2013 tarihinde ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyası da yeniden ele alındı. Gelişen teknolojik imkânlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları yeniden analiz edildi. Daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişilerin de aralarında bulunduğu 28 kişiye ait iletişim verileri karşılaştırıldı. Teknik analizler ve yeni tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
"ADALETİN İZİNİ SÜRMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"
Adalet Bakanı Gürlek, yıllardır cevapsız kalan soruların aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaların süreceğini vurgulayarak, faili meçhul dosyaların aydınlatılması konusunda kararlılık mesajı verdi.
20 VE 13 YILLIK İKİ FAILİ MEÇHUL CİNAYETİ DAHA AYDINLATTIK: 60 DOSYADA 67 CİNAYETİ FAİLİ MEÇHUL OLMAKTAN ÇIKARDIK! Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; suç ve suçluyla mücadelede hiçbir faili meçhul dosyanın karanlıkta kalmaması, hiçbir suçun cezasız bırakılmaması, mağdurların ve ailelerinin adalet beklentilerinin karşılanması için kararlılıkla çalışıyoruz. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin çalışmalarıyla iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattık. Böylece bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyayı aydınlığa kavuşturduk: 📍 KIRŞEHİR / AKPINAR | RIZA GÜZEL – 20 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: 5 Şubat 2006 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel'in dosyası yeniden incelendi. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirilerek olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı. Üç ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Adli tahkikat neticesinde şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 📍 SAMSUN / ÇARŞAMBA | ARİF YILMAZ – 13 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: 1 Haziran 2013 tarihinde Samsun'un Çarşamba ilçesinde ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyası yeniden ele alındı. Gelişen teknolojik imkânlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları yeniden analiz edildi. Daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişiler de dâhil 28 kişiye ait iletişim verileri yeniden karşılaştırıldı. Teknik analizler ve yeni tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu dosyaların aydınlatılmasında büyük bir özveriyle görev yapan Çarşamba ve Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Samsun ve Kırşehir İl Jandarma Komutanlıklarımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.— Akın Gürlek (@abakingurlek) October 10, 2026