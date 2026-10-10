SON DAKİKA | Bakan Gürlek açıkladı: 20 ve 13 yıllık iki cinayet dosyası aydınlatıldı!

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırşehir ve Samsun'da 20 ve 13 yıldır faili meçhul olarak yürütülen iki cinayet dosyasının yeniden incelenerek aydınlatıldığını duyurdu. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin çalışmalarıyla yürütülen soruşturmalarda yeni delillere ulaşıldı. Gürlek, yapılan çalışmalar sonucunda bugüne kadar 60 dosyada 67 maktul ve 7 yaralıya ilişkin faili meçhul suçların aydınlatıldığını belirtti.

KIRŞEHİR'DE 20 YILLIK DOSYA YENİDEN AÇILDI

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde 5 Şubat 2006 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel'e ilişkin dosya yeniden mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı. Üç ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri üzerine Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Adli soruşturma kapsamında şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

ARİF YILMAZ CİNAYETİNDE YENİ DELİLLER

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1 Haziran 2013 tarihinde ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyası da yeniden ele alındı. Gelişen teknolojik imkânlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları yeniden analiz edildi. Daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişilerin de aralarında bulunduğu 28 kişiye ait iletişim verileri karşılaştırıldı. Teknik analizler ve yeni tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

"ADALETİN İZİNİ SÜRMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Adalet Bakanı Gürlek, yıllardır cevapsız kalan soruların aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaların süreceğini vurgulayarak, faili meçhul dosyaların aydınlatılması konusunda kararlılık mesajı verdi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör