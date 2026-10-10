Terörsüz Türkiye sürecinde kritik görüşme
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol da yer aldı. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Öte yandan DEM Parti'den yapılan bilgilendirmede, "Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecindeki son gelişmeler ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadeleri kullanıldı.
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