Türkiye mazlumlara sırtını dönmez

Başkanı Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen Uluslararası Adalet Zirvesi İstanbul 2026 programında konuştu:

Adalet, haklıya hakkının teslim edilmesidir. Gazze'de 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim 2025'ten bu yana 1500 Filistinli saldırılarda katledildi. 5 binden fazla insan yaralandı. Uluslararası toplumun yaşananlar karşısında gerekli tepkiyi vermedi ve yargı ile yaptırım mekanizmaları gerektiği şekilde işletilmedi.

Türkiye, gerek Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya müdahillik başvurusu yaparak, gerek İsrail ile ticari işlemlerini tamamen durdurarak, gerekse küresel Sumud Filosu'na yönelik silahlı saldırının asıl faillerine kırmızı bülten çıkartarak tavrını çok net biçimde ortaya koymuştur.

İNSANLIK İÇİN SAMİMİYET TESTİ: Gazze'de yaşananlar tüm dünya için bir insanlık ve samimiyet testi. Türkiye haksızlığa uğrayan insanları yalnız bırakmayacak. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen suçların failleri hukuk önünde hesap vermeli. Uluslararası mahkeme kararlarının uygulanmadığı bir sistem barış ve güvenlik sağlayamaz. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden 'Dünya 5'ten büyüktür' diyoruz.

Teknolojinin gelişmesiyle suç faaliyetleri uluslararası boyut kazandı. Elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve sosyal medya gibi araçlar suç örgütleri tarafından kullanıldı. İster adi suçlu, ister uyuşturucu tüccarı, ister terör ve organize suç örgütü üyesi olsun; hukukun dışına çıkan hiç kimseye dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur olmamalıdır.

ULUSLARARASI SİSTEM AĞIR YARA ALDI



Uluslararası sistem temsil, işlev ve meşruiyet açısından sorunlarla karşı karşıya. BM'de 5 üyenin kararlarına bağlı bir yapının adil ve sağlıklı olmadığının hepimiz bilincindeyiz. Uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumdadır. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiştir. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumdadır. İlkeler, normlar, sistemin merkezinde yer alan kurallar bunların tamamı ayaklar altına alınmış durumda. Ağır yaralı olan uluslararası sistemde yapısal sorunlar bulunuyor.



DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN



Türkiye mazlum ve mağdurların haklarını savunmaya devam edecek. Tam da bu yüzden 'Daha adil bir dünya mümkündür' diyoruz. Şunun da bilinmesini isterim ki Türk milletinin bir evladı ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ömrümüz vefa ettikçe, gücümüz yettiği, dilimiz döndüğü müddetçe mazlum ve mağdurların sesi olmaya; onların da hakkını, hukukunu savunmaya inşallah devam edeceğiz. Uluslararası platformlarda kimsesizlerin sesi olmayı sürdüreceğiz.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör