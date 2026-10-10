Uyumayan kütüphane 7/24 hizmet verecek

Erzurum'un Oltu ilçesinde 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ile 1917 Bolşevik Devrimi arasındaki 40 yıllık sürede yapıldığı tahmin edilen Rus Kilisesi, 2019'da restorasyona alındı. Yaklaşık 4 yıl süren çalışmanın ardından onarımı tamamlanan tarihi yapı için, belediye tarafından 'Uyumayan Kütüphane' projesi hazırlandı. Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, DAP Bölge Kalkınma İdaresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirmeyi planladıkları 'Uyumayan Kütüphane' projesi hakkında bilgi verdi. Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik'in de yer aldığı heyet, tarihi bina ve çevresinde incelemede bulundu. Tarihi yapıya ilişkin incelemelerde restorasyon ve yenileme çalışmaları, çevre düzenlemesi ile projenin uygulama süreci değerlendirildi.

Projenin yalnızca kütüphane olarak değil, ilçenin tarih ve kültürünü tanıtacak bir merkez olarak da hizmet vereceğini söyleyen Çelebi, "Uyumayan Kütüphane projemizle beraber hem 24 saat hizmet verecek bir kütüphanemiz olacak hem de turizm açısından gezilebilecek bir alan oluşturacağız. Oltu'nun geçmişten bugüne tarihine ışık tutacak fotoğraf galerimiz de burada hizmet verecek" dedi. Projenin yapının çevresindeki alanı da kapsadığını belirten Çelebi, yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda yeşil alanların yanı sıra oyun ve macera parkurlarının oluşturulacağını ifade etti. Çelebi, "Yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda yeşil alanlarımız, oyun parkurlarımız ve macera parkurlarımızla beraber halkımıza hizmet verecek bir alan oluşturuyoruz. Çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Yakın zamanda ağaçlandırması, kamelyaları ve diğer düzenlemeleriyle birlikte alanımızı vatandaşlarımızın hizmetine açacağız" diye konuştu. DHA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör