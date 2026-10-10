Yerli silahlardan tam isabet atış

Mehmetçik, en büyük destekçisi yerli savunma sanayii ürünleri ile dosta güven düşmana korku vermeye devam ediyor. SABAH; Türkiye'nin teknolojik imkân ve kabiliyetlerinin gözler önüne çıktığı en önemli tatbikatlardan olan Ankara/Polatlı'daki Ateş Serbest-2026'yı izledi. 95 cins ve çapta silah ve silah sistemiyle atış görevleri icra edilecek Ateş Serbest'te, 104 farklı cins ve çapta silah ve silah sistemi sergilenecek.

Tatbikatta, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterdeki silah ve sistemler kullanılıyor. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nde Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yapacak. Teröristle Mücadele Harekâtında ve zorlu arazi koşullarında görev yapan 105 mm Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN 2022'de envantere girmeye başladı.

Modern topçu sistemleri ile donatılan BORAN, kendi konumunu ve yönünü bulabiliyor. 360 derece atış yapabilen BORAN, 1 dakikada mevzilenerek dakikada 6-8 atış gerçekleştirilebiliyor. Roketsan tarafından geliştirilen at-unut özellikli 3'üncü nesil kısa menzilli güdümlü tanksavar silahı KARAOK, tek er tarafından omuzdan dakikada 1-2 atım yapılabiliyor. PANTER Obüsü ise 2025'te 8x8 taktik tekerlekli araca entegre edilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücü ve hareket kabiliyetine önemli bir katkı sağladı. PANTER, 2 dakika gibi kısa bir sürede mevzi değiştirebiliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör