15 yaş altına dijital kalkan
Çocuklarımızı dijital dünyanın tehditlerinden koruyacak tarihi adım atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre 15 yaşın altındaki çocuklar sosyal medyaya giremeyecek.
1 Kasım'dan itibaren dijital platformlarda e-Devlet üzerinden, kimlik bilgileri paylaşılmadan yaş doğrulaması zorunlu olacak.
15-18 yaş grubundaki çocukların hesapları gizli olacak. Bu hesaplarda canlı yayın yapılamayacak, ekran görüntüsü alınmayacak.
SONSUZ KAYDIRMAYA SINIR: Bu hesaplarda bağımlılığa yol açacak, platformda geçirilen süreyi uzatan tasarımlara (sonsuz kaydırma gibi) sınırlama getirilecek. Çocukların davranışlarına göre hesaplar özelleştirilemeyecek, kişiselleştirilmiş ticari reklam faaliyetlerine konu edilemeyecek.
Platformlar zararlı içeriklere karşı filtreleme ve koruyucu öneri sistemi ayarlarını uygulamakla yükümlü olacak.
ÇOCUĞU KORUMAYANA AĞIR YAPTIRIM: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılar çocuklara hizmet sunmayacak. Mevcut hesaplar da yaş doğrulamasından geçecek. Platformların yükümlülükleri yaptırımlarla desteklenecek.
1 Kasım'dan itibaren dijital platformlarda e-Devlet üzerinden, kimlik bilgileri paylaşılmadan yaş doğrulaması zorunlu olacak.
15-18 yaş grubundaki çocukların hesapları gizli olacak. Bu hesaplarda canlı yayın yapılamayacak, ekran görüntüsü alınmayacak.
SONSUZ KAYDIRMAYA SINIR: Bu hesaplarda bağımlılığa yol açacak, platformda geçirilen süreyi uzatan tasarımlara (sonsuz kaydırma gibi) sınırlama getirilecek. Çocukların davranışlarına göre hesaplar özelleştirilemeyecek, kişiselleştirilmiş ticari reklam faaliyetlerine konu edilemeyecek.
Platformlar zararlı içeriklere karşı filtreleme ve koruyucu öneri sistemi ayarlarını uygulamakla yükümlü olacak.
ÇOCUĞU KORUMAYANA AĞIR YAPTIRIM: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılar çocuklara hizmet sunmayacak. Mevcut hesaplar da yaş doğrulamasından geçecek. Platformların yükümlülükleri yaptırımlarla desteklenecek.