Ankara Barosu’nda seçim heyecanı... Oy verme işlemi başladı

Ankara Barosu'nda 69. Olağan Genel Kurul heyecanı yaşanıyor. Genel kurul kapsamında oy verme işlemi başladı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Oy kullanmak için sabahın erken saatlerinde kongre salonuna gelen avukatlar yoğunluk oluşturdu.

BAŞKAN ADAYLARI AVUKATLARI KARŞILADI

Ankara Barosu Başkanlığı için yarışan adaylar, salona girişlerinde oy kullanacak üyeleri karşıladı. Başkanlık yarışında Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Demokrat Avukatlar Değişim Grubu'nun adayı Mehmet Zeki Kaplan, Avukat Hakları Grubu Ankara'nın adayı Funda Şahin ve Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'nun adayı Doğukan Kozan yer alıyor.

BARONUN YENİ YÖNETİMİ DE BELİRLENECEK

Seçimlerde baro başkanının yanı sıra 10 kişilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu ve 3 kişilik denetleme kurulu üyeleri belirlenecek. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği delegeliği için 7 isim seçilecek.