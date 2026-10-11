Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in tutuklanmasının ardından yapılan seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan, 18 oy alarak başkan vekili seçildi. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Mithat Bülent Özmen'in yerine yapılan Eyüpsultan Belediye Başkan Vekilliği seçimini ise CHP'nin adayı Cafer Parlak, 4. tur oylamasında 37 oydan 19'unu alarak kazandı.

EYÜPSULTAN SEÇİMİNE İTİRAZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, seçiminin 3. turunda Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammet Çakır'a 14 Cumhur İttifakı meclis üyesinin yanı sıra 5 CHP'li meclis üyesinin de oy verdiğini belirterek, "AK Parti'mizin geçerli olması gereken bir oyu, maalesef daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine geçersiz sayıldı, 18 olarak sayıldı. Biz 3. turda 19 oy alarak belediye başkan vekilliği seçimini kazandık. Bunun için itirazımızı yapacağız" dedi.Bu arada, seçimin ilk turunda bir oy geçersiz sayıldı. Üzerinde "Hırsız Cafer" yazdığı görülen pusula, oturumu yöneten Meclis 2. Başkan Vekili Kıymet Kaya Koçak tarafından meclis üyelerine ve kameralara gösterilmedi.