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Bakan Gürlek: Suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7 bin 818 operasyon gerçekleştirildi!

Bakan Gürlek: Suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7 bin 818 operasyon gerçekleştirildi!

Adalet Bakanı Gürlek, Şubat-Eylül 2026 döneminde 81 ilde 7 bin 818 operasyon düzenlendiğini, 32 bin 882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturmalarda piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan uyuşturucu ele geçirilirken, binlerce taşınmaz ve araca el konuldu.

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 17:00 Son Güncelleme: 11 Ekim 2026 17:16

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonların bilançosunu paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen mücadele kapsamında, Şubat-Eylül 2026 döneminde 81 ilde toplam 7 bin 818 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 70 bin 853 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 32 bin 882 şüpheli tutuklandı, 15 bin 826 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

MİLYARLARCA LİRALIK MALVARLIĞINA EL KONULDU Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerinin değil, finansal kaynaklarının da hedef alındığı soruşturmalarda, piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 1,4 milyar lira, 17 milyon avro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit paraya el konuldu. Suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 9 bin 30 taşınmaz, bin 556 araç ve 22 deniz taşıtı hakkında el koyma işlemi uygulandı. 803 şirket ve işletmeye yönelik de adli işlem gerçekleştirildi.