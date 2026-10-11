Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor! Fon mağdurlarının gözü Beştepe’den çıkacak kararlarda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, iki haftalık aranın ardından 12 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin soruşturma ve yatırımcılara yapılması planlanan ara ödemeler toplantının ana gündemini oluşturacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, ABD-İran arasındaki temas trafiği, Gazze ve Rusya-Ukrayna savaşı ile ekonomideki gelişmeler de masaya yatırılacak.





FON SORUŞTURMASINDA YENİ AŞAMA



Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında yatırımları bulunan kişilere ara ödeme yapılmasını ve fonların tasfiye sürecini düzenleyen 9 maddelik kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif kapsamında, belirlenen şartlar çerçevesinde yatırımcılara kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Ödemelerin fon varlıklarından karşılanması planlanıyor.







Kabine toplantısında, teklifin yasama süreciyle birlikte yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırlıkların ve fonların tasfiyesine yönelik çalışmaların ele alınması bekleniyor. Fon Koordinasyon Kurulu'nun dördüncü toplantısında alınan kararlar ve kurumlar arasındaki koordinasyonun sürece yansımaları da değerlendirilecek.





TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA



Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu bünyesinde oluşturulan alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları belirlenirken, kurumlar arası koordinasyona ilişkin çalışmalar da sürüyor.







Bir yandan gözler TBMM'deki izleme komisyonunun çalışmalarına çevrilirken, diğer yandan terör örgütünün silah bırakma takviminde gelinen aşama takip ediliyor. Güvenlik kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda sürecin mevcut durumu, sahadaki gelişmeler ve bundan sonraki aşamaya ilişkin değerlendirmelerin Kabine'de ele alınması bekleniyor.





ABD-İRAN HATTINDAKİ GELİŞMELER TAKİPTE



Dış politika başlığında ABD ile İran arasında devam eden temas trafiği ve bölgedeki güvenlik gelişmeleri öne çıkacak. İki ülke arasındaki görüşmelerin seyri, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik girişimler ve bölgesel istikrara etkileri Ankara'nın yakın takibinde bulunuyor. Gazze'deki son gelişmeler ve İsrail'in saldırılarının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı da Kabine'nin dış politika gündeminde yer alacak.







Türkiye'nin bölgesel krizlerin çözümüne yönelik diplomatik girişimleri ve uluslararası gelişmelerin ülkeye olası yansımalarının değerlendirilmesi bekleniyor. Ekonomideki son durum, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarına yönelik politikalar da toplantının gündeminde olacak.