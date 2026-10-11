Esenyurt’ta 9 tutuklama

Esenyurt’ta 9 tutuklama
Sema DEMİR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında hakim karşısına çıkarılan şüphelilerin mahkeme süreçleri sonuçlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aralarında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanırken, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #ESENYURT

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