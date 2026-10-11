Esenyurt’ta 9 tutuklama
Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında hakim karşısına çıkarılan şüphelilerin mahkeme süreçleri sonuçlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aralarında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanırken, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.