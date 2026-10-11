İletişim Başkanı Duran'dan Israel Katz'ın alçak ifadelerine sert tepki! "Siyasi çaresizliğin göstergesi"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Duran paylaşımında, "İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde içine düştükleri siyasi çaresizliğin bir göstergesidir." ifadelerine yer verdi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Duran paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"SİYASİ ÇARESİZLİĞİN GÖSTERGESİDİR"
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ülkemizi hedef alan hadsiz ifadeleri, İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde içine düştükleri siyasi çaresizliğin bir göstergesidir. Türkiye'ye yönelik asılsız ithamlar, İsrail yönetiminin Gazze'deki soykırımcı sicilini ve bölgemizde sürdürdüğü saldırgan politikalarını örtemez. Katz'ın, ateşkes ve barış müzakerelerinde yer alan isimleri açıkça ölümle tehdit etmesi, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan anlayışının yeni bir tezahürüdür. Bu sorumsuz yaklaşım, uluslararası kamuoyunu açıkça yok saymaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistin halkının meşru haklarını, adaleti ve kalıcı barışı savunmayı sürdürecektir. İsrail yönetiminin tehditleri, provokasyonları ve karalama kampanyaları, ülkemizin hak ve adaletten yana duruşunu değiştirmeyecektir.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN HEDEF ALMIŞTI
Katil İsrail'in Savunma Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya hesabından alçakça Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.
TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN'E VERDİĞİ DESTEĞİ KABULLENEMEDİ
Ankara'nın Hamas'a verdiği desteği hazmedemeyen siyonist bakan Katz, Başkan Erdoğan'ın Hamas'a kırmızı halı serdiğini öne sürdü.
YENİ HAMAS LİDERİNE SKANDAL ÖLÜM TEHDİDİ
İsrailli bakan ayrıca Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığına seçilen Halil el-Hayya'yı skandal ifadelerle tehdit ederek, "Gazze'de Hamas liderlerini ortadan kaldırdık. El-Hayya'nın da sırası gelecek ve o da (Şehit edilen eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail) Haniye ile arkadaşlarının yanına, cehennemin derinliklerine gönderilecek." ifadelerini kullandı.
SKANDAL İFADELERİNE PROVOKATİF GÖRSEL
Katz, alçak ifadelerini Başkan Erdoğan ve Hamas liderlerini hedef alan provokatif bir görselle de destekledi. Görselde, Başkan Erdoğan ile İsmail Haniye'nin 2024 yılında çekilmiş fotoğrafının yanı sıra, 2026 yılında Halil el-Hayya ile gerçekleştirilen görüşmeye ait kareye de yer verildi. İsrail basınına göre siyonist Katz paylaşımında, Hamas liderlerinin "cehennemde buluşacağı" mesajını verdi.