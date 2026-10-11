Rüşvet ağında 30 tutuklama
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bayraklı Belediyesi iştiraki BAYBEL A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma 15 şüpheli tutuklandı, 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. Şüphelilerden Onur Gülin adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Deniz Songül Yalçın hakkında da adli kontrol kararı verildi.
Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda adliyeye çıkarılan 10 şüpheliden Başkan Vekili Aydın Demirdirek, yardımcıları Satılmış Serkan Yıldıran ve İbrahim Aydın ile ilk dalgasında tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in eşi ve eşinin teyzesi tutuklandı. Bu arada Başkan Vekili Aydın Demirdirek, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.
İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. Şüphelilerden Onur Gülin adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Deniz Songül Yalçın hakkında da adli kontrol kararı verildi.
Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda adliyeye çıkarılan 10 şüpheliden Başkan Vekili Aydın Demirdirek, yardımcıları Satılmış Serkan Yıldıran ve İbrahim Aydın ile ilk dalgasında tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in eşi ve eşinin teyzesi tutuklandı. Bu arada Başkan Vekili Aydın Demirdirek, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.