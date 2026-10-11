İstanbul 2 Nolu Barosu'nda daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, Oybirliği Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten ve baro başkanlığına adaylığını açıklayan Av. Ali Kasım Tuna, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında meslektaşlarına hitap ederek projelerini ve hedeflerini anlattı.

En büyük hedefinin İstanbul 2 Nolu Barosu'nun üye sayısını 7 bine ulaştırmak olduğunu belirten Tuna, "Avukatlık, insanın başkasının yükünü omuzladığı bir meslektir. Müvekkilimizin kaygısını dinleriz, ailesinin geleceğini düşünürüz, özgürlüğünü savunuruz. Bazen bir dosyayla günlerce yaşarız. Gece aklımıza gelen bir ihtimal için yeniden bilgisayarın başına otururuz; sabah duruşmaya yetişir, öğleden sonra başka bir adliyeye gideriz. Sonra kendi büromuza döneriz. Bu defa önümüzde başka hesaplar vardır: Kira vardır, vergi vardır, prim vardır; ödenmesi gereken maaşlar ve bir türlü tahsil edilemeyen ücret vardır. Başkalarının geleceği için mücadele ederken kendi geleceğimizi düşünürüz. Avukat güvenle çalışıyorsa baro güçlüdür; baro güçlüyse savunma güçlüdür; savunma güçlüyse hukuk devleti güçlüdür. Biz bu gücü birlikte kurmaya talibiz" dedi.

OMUZ OMUZA, YÜREK YÜREĞE

Meslektaşları arasında ayrım gözetmeden hizmet edeceklerini belirten Av. Tuna şunları söyledi: "Bize emanet edeceğiniz her oy, bizim için bir çalışma sorumluluğu olacak. Bize destek veren meslektaşımızın da başka tercih yapan meslektaşımızın da başkanı olacağız. Genel kurul bittiğinde yine aynı adliyelerde buluşacağız; aynı mesleğin yükünü taşıyacak, birbirimizin yüzüne bakacağız. Bu yüzden bugünden söz veriyorum: Meslektaşlık hukukunu koruyacağız, emeğe saygı göstereceğiz, baromuzun ortak geleceği için çalışacağız. Gelin, bu görevi birlikte üstlenelim: Meslek büyüklerimizin tecrübesiyle, gençlerimizin cesaretiyle, her bir meslektaşımızın katkısıyla. Ben hazırım; ekibimiz hazır. Bu salondan çıkarken yanınızda bir vaat listesi değil, bir söz götürün. Biz cübbeyi bir kıyafet olarak değil, bir yemin olarak giyen insanlarız. O cübbenin altında hukuk vardır: Hepimizi eşit kılan, hepimizi bir arada tutan hukuk. O cübbenin altında adalet vardır: Herkes için, her zaman adalet. Ve o cübbenin altında savunma vardır."

SEÇİM BUGÜN

İstanbul 2 Nolu Barosu Olağan Genel Kurulu kapsamında başkanlık seçimi bugün saat 09.00'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirilecek. Avukatlar, yapılacak seçimde baronun yeni başkanını ve yönetimini belirlemek üzere sandık başına gidecek.