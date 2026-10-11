Terörsüz Türkiye devlet politikasıdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır" dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 24'üncü Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin bir devlet politikası haline geldiğini ve kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade ederek, terörle mücadelede geri dönüşün mümkün olmadığını vurguladı, terörsüz Türkiye sürecinden vazgeçmeyeceklerini sözlerine ekledi. SİYASETE İHANET

Fon soruşturmasının geniş bir yelpaze ile ele alınması gerektiğini ve yargılanma süreci tamamlanmadan birtakım kişileri suçlamayı doğru bulmadığını belirten Bahçeli, "Bakanlarımızı daha sonuç almadan suçlamak, siyasete ihanet, insanlığa saygısızlıktır. Bu yanlış bir yoldur. İftira, yalan ve dolana çok büyük fırsat tanır. Varsa bir suç gereği yapılmalıdır" diye konuştu.

SAĞLIKLI YÜRÜMEKTEDİR

Terörsüz Türkiye sürecini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Bahçeli, "Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye önemli mesafeler katetmiştir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür ve bu politikanın da uygulama alanları bellidir. Yürütme, yasama ve yargıdır. Onları da dikkate alarak çalışmalar hızla devam ediyor. Farklı yorumlarla Türkiye'yi tekrar bir çıkmaza sokabilecek yanlış ifadelerle Türkiye'yi kışkırtacak, tekrar ayrışmaya ve çatışmaya sürükleyebilecek davranışlardan uzak tutmak gerekmektedir. Yasa çok yüksek bir oranda kabul görerek uygulamaya geçmiştir. Şimdi o yasa çerçevesinde bazı kurumların oluşturulması ve faaliyetlere başlaması gelmektedir. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir. Bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhu ile hareket etmelidir" şeklinde konuştu.

NE SÖYLEMİŞSEK ARKASINDAYIZ

Terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız da bu konuda Meclis'imizle de müştereken düşünceler geliştirerek çok önemli bir kararlılık içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İnşallah terörden arınmış, bölgede lider ülke konumuna gelmiş ve huzur ve kardeşlik içinde yaşayacak bir toplulukla Türkiye'yi ayağa kaldırmak ve hedefe koşturmak için gerekli çabayı göstermek hepimizin görevidir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak sözümüz sözdür. Ne söylemişsek arkasındayız. Geri dönüşümüz de yoktur, bunu da herkesin bilmesi lazımdır" dedi.

SÜREÇ İLK MEYVELERİNİ VERDİ

Terörsüz Türkiye süreci ile birlikte bölgeye gelen turist sayısında da belirgin artış yaşanıyor. Diyarbakır, yılın ilk 8 ayında 750 bini konaklamalı olmak üzere toplam 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Diyarbakır Kültür Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, bölgedeki algının yıkılması ve terörsüz Türkiye sürecinin etkisiyle kente ilginin arttığını, yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısının 1.5 milyona ulaşmasını beklediklerini söyledi. Sur içinde 612 tescilli yapının bulunduğunu belirten Aksu, kentin açık hava müzesi niteliğinde olduğunu ifade etti. Ayrıca 10-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin kentin tanıtımına ve turizmine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Aksu, Diyarbakır'ın Time Dergisi tarafından dünyada seçilen 100 turizm kentinden biri olduğunu ve gelecekte küresel ölçekte en önemli turizm merkezlerinden biri haline geleceğini dile getirdi. DHA