Yurtdışındaki vatandaşlarımızı ahlak yoksunlarının insafına bırakmayız
Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) 9. Olağan Genel Kurulu, Almanya'nın Neuss kentindeki Düsseldorf–Neuss Kongre Merkezi'nde başladı. Genel kurula, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı, İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ve elçilik yetkilileri katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a gönderdiği video mesajda 'UID kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi sorunların çözümüne yönelik önemli bir çaba harcıyor. Biz de sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Yurtdışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza, affedersiniz 'zirzop' diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. Genel Kurul'da konuşan Necmeddin Bilal Erdoğan da Avrupa'da yaşayan Türk kökenli gençlerin en iyi eğitim imkânlarına ulaşmasının öncelikli hedeflerden biri olması gerektiğini belirterek "Gençler hem kültürel kimliklerini korumalı hem de yaşadıkları toplumlara güçlü biçimde katılmalı. Avrupa'daki Türk toplumu, Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için köprü görevi görüyor" dedi.