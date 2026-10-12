Ağaç A.Ş.’de ihale öncesi teslimat itirafı: Satın Alma Müdürü usulsüzlüğü anlattı! 31 milyonluk dev ihale...
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 32. duruşmasına etkin pişmanlıktan yararlanan eski Satın Alma Müdürü Selim Marangoz savunması damga vurdu. Marangoz, ağaçların kuruma teslim edilmesinin ardından ihale yapıldığını öne sürerek, bazı alımların ihalesiz gerçekleştirildiğini, bunları yasal zemine oturtmak için kendisine onay evrakı gönderildiğini söyledi. Marangoz, limit aşımını önlemek amacıyla alımların parçalara bölündüğünü belirterek, Dilek İmamoğlu'nun yeğeninin eşi olan Murat Dağdeviren'in şirketi SK Peyzaj'ın üretim sahasının bile olmadığını doğruladı.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında itiraflar peş peşe gelmeye devam ediyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan eski Satın Alma Müdürü Selim Marangoz hakim karşısına çıktı. Marangoz, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılık ifadesinde, Apaç AŞ'deki usülsüzleri ve adrese teslim ihaleleri itiraf etmişti. Savcılıkta verdiği ifadelerin arkasında olduğunu belirten Marangoz, görev yaptığı dönemde dikkatini çeken satın alma süreçlerini ve şüpheli bulduğu işlemleri tek tek anlattı.
AĞAÇLAR GELDİ, İHALELER SONRADAN YAPILDI
Marangoz, bazı alımlarda malzemelerin ihale gerçekleştirilmeden önce kuruma teslim edilmeye başlandığını, ihalelerin ise daha sonra yapıldığını ileri sürdü. İddianamede yer alan bazı alımlara ilişkin bilgi veren Marangoz, Yaşam Peyzaj, İntaş Mimarlık ve Kent 1453 isimli firmalarla ilgili ihalelerden önce malzemelerin kuruma getirilmeye başlandığını, bu durumu ihale işlemleri tamamlandıktan sonra öğrendiğini söyledi. Rootball'lu ağaç alımlarına ilişkin de konuşan Marangoz, ihtiyaç taleplerinin sık aralıklarla ve parça parça önüne geldiğini, alınan ağaçların miktarının dikkatini çektiğini belirtti. Marangoz, fidanlığa sığmayacak kadar fazla ağaç alındığını ve kurumun bu miktarda ağaca ihtiyacı olmadığını düşündüğünü de ifade etti.
İHALESİZ ALIMLARI YASAL ZEMİNE OTURTTULAR
Duruşma savcısının, ihalesiz alımlara ilişkin beyanlarını sorması üzerine Marangoz, bazı ağaçların kendisine alım talebi iletildiği sırada zaten kuruma getirilmiş olduğunu sonradan öğrendiğini anlattı. Savcının, ihalesiz gerçekleştirilen alımları yasal zemine kavuşturmak amacıyla kendisine onay evrakı gönderildiği yönündeki ifadesini hatırlatması üzerine Marangoz, bu yöndeki beyanını doğruladı. Söz konusu alımların kendisinden önceki süreçte gerçekleştirildiğinden şüphelendiğini belirten Marangoz, rootball'lu ağaçların alım dönemi geçtiği halde yeni talepler gelmesinin de dikkatini çektiğini söyledi. Marangoz, şüpheli bulduğu son talebe imza atmayacağını ve satın alma müdürü olarak onay vermeyeceğini ifade ettiğini, kısa süre sonra Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın tutuklandığını ve ardından yeni bir rootball'lu ağaç alım talebi gelmediğini kaydetti.