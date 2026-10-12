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  • Ağaç A.Ş.’de ihale öncesi teslimat itirafı: Satın Alma Müdürü usulsüzlüğü anlattı! 31 milyonluk dev ihale...

Ağaç A.Ş.’de ihale öncesi teslimat itirafı: Satın Alma Müdürü usulsüzlüğü anlattı! 31 milyonluk dev ihale...

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 32. duruşmasına etkin pişmanlıktan yararlanan eski Satın Alma Müdürü Selim Marangoz savunması damga vurdu. Marangoz, ağaçların kuruma teslim edilmesinin ardından ihale yapıldığını öne sürerek, bazı alımların ihalesiz gerçekleştirildiğini, bunları yasal zemine oturtmak için kendisine onay evrakı gönderildiğini söyledi. Marangoz, limit aşımını önlemek amacıyla alımların parçalara bölündüğünü belirterek, Dilek İmamoğlu'nun yeğeninin eşi olan Murat Dağdeviren'in şirketi SK Peyzaj'ın üretim sahasının bile olmadığını doğruladı.

Ağaç A.Ş.’de ihale öncesi teslimat itirafı: Satın Alma Müdürü usulsüzlüğü anlattı! 31 milyonluk dev ihale...
Batuhan ALTINBAŞ
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İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında itiraflar peş peşe gelmeye devam ediyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan eski Satın Alma Müdürü Selim Marangoz hakim karşısına çıktı. Marangoz, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılık ifadesinde, Apaç AŞ'deki usülsüzleri ve adrese teslim ihaleleri itiraf etmişti. Savcılıkta verdiği ifadelerin arkasında olduğunu belirten Marangoz, görev yaptığı dönemde dikkatini çeken satın alma süreçlerini ve şüpheli bulduğu işlemleri tek tek anlattı.

Ağaç A.Ş.’de ihale öncesi teslimat itirafı: Satın Alma Müdürü usulsüzlüğü anlattı! 31 milyonluk dev ihale...

AĞAÇLAR GELDİ, İHALELER SONRADAN YAPILDI

Marangoz, bazı alımlarda malzemelerin ihale gerçekleştirilmeden önce kuruma teslim edilmeye başlandığını, ihalelerin ise daha sonra yapıldığını ileri sürdü. İddianamede yer alan bazı alımlara ilişkin bilgi veren Marangoz, Yaşam Peyzaj, İntaş Mimarlık ve Kent 1453 isimli firmalarla ilgili ihalelerden önce malzemelerin kuruma getirilmeye başlandığını, bu durumu ihale işlemleri tamamlandıktan sonra öğrendiğini söyledi. Rootball'lu ağaç alımlarına ilişkin de konuşan Marangoz, ihtiyaç taleplerinin sık aralıklarla ve parça parça önüne geldiğini, alınan ağaçların miktarının dikkatini çektiğini belirtti. Marangoz, fidanlığa sığmayacak kadar fazla ağaç alındığını ve kurumun bu miktarda ağaca ihtiyacı olmadığını düşündüğünü de ifade etti.

Ağaç A.Ş.’de ihale öncesi teslimat itirafı: Satın Alma Müdürü usulsüzlüğü anlattı! 31 milyonluk dev ihale...

İHALESİZ ALIMLARI YASAL ZEMİNE OTURTTULAR

Duruşma savcısının, ihalesiz alımlara ilişkin beyanlarını sorması üzerine Marangoz, bazı ağaçların kendisine alım talebi iletildiği sırada zaten kuruma getirilmiş olduğunu sonradan öğrendiğini anlattı. Savcının, ihalesiz gerçekleştirilen alımları yasal zemine kavuşturmak amacıyla kendisine onay evrakı gönderildiği yönündeki ifadesini hatırlatması üzerine Marangoz, bu yöndeki beyanını doğruladı. Söz konusu alımların kendisinden önceki süreçte gerçekleştirildiğinden şüphelendiğini belirten Marangoz, rootball'lu ağaçların alım dönemi geçtiği halde yeni talepler gelmesinin de dikkatini çektiğini söyledi. Marangoz, şüpheli bulduğu son talebe imza atmayacağını ve satın alma müdürü olarak onay vermeyeceğini ifade ettiğini, kısa süre sonra Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın tutuklandığını ve ardından yeni bir rootball'lu ağaç alım talebi gelmediğini kaydetti.

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Ağaç A.Ş.’de ihale öncesi teslimat itirafı: Satın Alma Müdürü usulsüzlüğü anlattı! 31 milyonluk dev ihale...

İŞLER LİMİTTE KALMASI İÇİN PARÇALANDI

Satın alma süreçlerinde 3K ve 3G yöntemlerinin kullanıldığını anlatan Marangoz, aynı nitelikteki bazı ağaç alımlarının farklı dosyalar ve kısmi teklifler üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi. Savcının, alımların belirlenen limitin altında kalması için parçalara bölünüp bölünmediğini sorması üzerine Marangoz, "O kanıya vardım" yanıtını verdi. Marangoz, 3G kapsamında belirli bir limitin aşılması hâlinde açık ihale yapılması gerektiğini de belirtti. Ağaç alımlarının ihtiyaçtan kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda şüpheleri olduğunu dile getiren Marangoz, bazı taleplerin üst üste gelmesi ve alınan ağaçların miktarının fazlalığı nedeniyle durumu sorguladığını ifade etti.

Ağaç A.Ş.’de ihale öncesi teslimat itirafı: Satın Alma Müdürü usulsüzlüğü anlattı! 31 milyonluk dev ihale...

ÜRETİM SAHASI OLMAYAN ŞİRKETE 31 MİLYONLUK İHALE

Marangoz, savunmasında Dilek İmamoğlu'nun yeğeninin eşi Murat Dağdeviren'in sahibi olduğu SK Peyzaj isimli firmaya ilişkin beyanlarda da bulundu. Marangoz, şirketin üretim sahası bulunmadığını ve üretim belgesini görmediğini söyledi. Firmanın aldığı ihalelerde teslim etmesi gereken ağaçları başka üreticilerden temin ettiğini öne süren Marangoz, bu nedenle doğrudan üretici firmalardan alım yapılmasının daha uygun ve daha az maliyetli olacağını düşündüğünü belirtti. Marangozun bu beyanlarıyla, şirketin bu yolla 31 milyon 134 bin TL değerinde ihale aldığı tescillenmiş oldu. Marangoz, Fidanlıklar Müdürü Kerem Celil Uzunlar'ın SK Peyzaj'dan mutlaka teklif alınması yönünde ısrarcı olduğunu ileri sürdü. Savcının, firmaya bu süreçte neden ayrıcalık tanındığına ilişkin sorusu üzerine ise Marangoz, başkanlıkla bir yakınlığının bulunduğunun duyulduğunu bildiğini, ancak bunun nedenini kesin olarak bilmediğini söyledi.

TAHLİYE OLDU, ANINDA İŞTEN ATILDI

Etkin pişmanlık kapsamında savcılıkta verdiği detaylı ifadeler sonrası tahliye edildiğini belirten Selim Marangoz, tahliyesinin ardından kuruma döndüğünde önce zorunlu yıllık izne çıkarıldığını, ardından da hemen iş akdinin feshedildiğini sözlerine ekledi. Marangoz, beraatini talep ederek savunmasını noktaladı.

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