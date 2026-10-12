Ağaç A.Ş.’de ihale öncesi teslimat itirafı: Satın Alma Müdürü usulsüzlüğü anlattı! 31 milyonluk dev ihale...

Satın alma süreçlerinde 3K ve 3G yöntemlerinin kullanıldığını anlatan Marangoz, aynı nitelikteki bazı ağaç alımlarının farklı dosyalar ve kısmi teklifler üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi. Savcının, alımların belirlenen limitin altında kalması için parçalara bölünüp bölünmediğini sorması üzerine Marangoz, "O kanıya vardım" yanıtını verdi. Marangoz, 3G kapsamında belirli bir limitin aşılması hâlinde açık ihale yapılması gerektiğini de belirtti. Ağaç alımlarının ihtiyaçtan kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda şüpheleri olduğunu dile getiren Marangoz, bazı taleplerin üst üste gelmesi ve alınan ağaçların miktarının fazlalığı nedeniyle durumu sorguladığını ifade etti.

ÜRETİM SAHASI OLMAYAN ŞİRKETE 31 MİLYONLUK İHALE

Marangoz, savunmasında Dilek İmamoğlu'nun yeğeninin eşi Murat Dağdeviren'in sahibi olduğu SK Peyzaj isimli firmaya ilişkin beyanlarda da bulundu. Marangoz, şirketin üretim sahası bulunmadığını ve üretim belgesini görmediğini söyledi. Firmanın aldığı ihalelerde teslim etmesi gereken ağaçları başka üreticilerden temin ettiğini öne süren Marangoz, bu nedenle doğrudan üretici firmalardan alım yapılmasının daha uygun ve daha az maliyetli olacağını düşündüğünü belirtti. Marangozun bu beyanlarıyla, şirketin bu yolla 31 milyon 134 bin TL değerinde ihale aldığı tescillenmiş oldu. Marangoz, Fidanlıklar Müdürü Kerem Celil Uzunlar'ın SK Peyzaj'dan mutlaka teklif alınması yönünde ısrarcı olduğunu ileri sürdü. Savcının, firmaya bu süreçte neden ayrıcalık tanındığına ilişkin sorusu üzerine ise Marangoz, başkanlıkla bir yakınlığının bulunduğunun duyulduğunu bildiğini, ancak bunun nedenini kesin olarak bilmediğini söyledi.

TAHLİYE OLDU, ANINDA İŞTEN ATILDI

Etkin pişmanlık kapsamında savcılıkta verdiği detaylı ifadeler sonrası tahliye edildiğini belirten Selim Marangoz, tahliyesinin ardından kuruma döndüğünde önce zorunlu yıllık izne çıkarıldığını, ardından da hemen iş akdinin feshedildiğini sözlerine ekledi. Marangoz, beraatini talep ederek savunmasını noktaladı.