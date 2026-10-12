Başkan Erdoğan’dan Türk Dünyası mesajı: Ortaklığımız sınırların ötesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, 'Ortak Miras, Tek Yürek' temasıyla 9-11 Ekim arasında düzenlenen ve Türk dünyasından yüzlerce gencin bir araya geldiği Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, şunları söyledi:

ORTAK MİRAS, TEK YÜREK

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıymetli misafirler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. 'Türk Dünyası Gençlik Buluşması' programının, gençlerimiz başta olmak üzere hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mayıs ayındaki gençlik buluşmamızda müjdesini bizzat verdiğim bu etkinliğin Kocaeli'nde tertiplenmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Türk Dünyasının farklı köşelerinden organizasyona teşrif eden genç kardeşlerime 'Hoşgeldiniz' diyor, onların şahsında dost ve kardeş halklarımızın tamamına selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 'Ortak Miras Tek Yürek' şiarıyla Türk Dünyasının gençlerini bir araya getiren AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızı, programda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

GENÇLERE GÜÇLÜ DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatlarıyla Türk Dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında, müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan mesajının sonunda "Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13'üncü Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz. Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın hayırlara vesile olmasını diliyor; hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.





GENÇLERDEN 11 MADDELİK BİLDİRGE: ORTAK GELECEĞİMİZ İÇİN BİR ARADAYIZ

TÜRK Dünyası Gençlik Buluşması, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) üye ve gözlemci ülkelerinden, dünyanın dört bir yanındaki Türk topluluklarından ve Türkiye'nin 81 ilinden gençleri bir araya getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin dün yapılan kapanış programında Türk Dünyası Gençlik Buluşması sonuç bildirgesi açıklandı. Gençliğin Türk dünyasının ortak geleceğinin şekillendirilmesinde etkin rol üstlendiği anlayışıyla yürütülen oturumlar sonucunda belirlenen 11 maddelik önerilerden bazıları şöyle:

DİJİTAL İPEKYOLU

✔ Orhun Değişim Programı'nın geliştirilmesi ve bütçesinin artırılması.

✔ Türk Üniversiteler Birliğinin (TURKUNIB) çalışma usul ve mekanizmalarının daha işlevsel hale getirilmesi.

✔ Bilim, yapay zeka ve inovasyon alanlarında 'Dijital İpek Yolu' işbirliğinin ve genç girişimcilik ağlarının geliştirilmesi.

ORTAK MÜZİK VE SANAT

✔ Kültürel mirasın sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılması.

✔ Genç diplomat programlarının geliştirilmesi ve kamu diplomasisinde gençlerin katılımının artırılması.

✔ Geleneksel medya alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak iletişim hafızasının oluşturulması.

✔ Ortak müzik ve sanat üretiminin dijital platformlarda yaygınlaştırılması.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör