Çelik Kubbe’ye ‘Ejderha’ gücü

Türk savunma sanayi, dünyanın savunma alanında en önemli sınamalardan biri olarak sınıflandırdığı "dron" tehdidine karşı yeni bir teknolojiyle sahada... ASELSAN üretimi EJDERHA Anti-İHA Karşı Tedbir Sistemi, geliştirilmiş versiyonuyla 15 Ekim'de Seçkin Gözlemci Günü gerçekleştirilecek. Ateş Serbest 2026 Tatbikatı'nda görücüye çıkacak. EJDERHA/AD 200, taktik sahada tehdit olarak sınıflandırılan ve elektronik devre içeren her türlü İnsansız Hava Aracı'nın navigasyon, iletişim ve komuta/kontrol sistemlerinin güvenli mesafeden zararsız hale getirilmesi amacıyla geliştirildi. Türkiye'nin katmanlı hava savunma şemsiyesi Çelik Kubbe'nin kritik bileşenlerinden biri olarak tasarlanan EJDERHA'nın temel çalışma prensibi elektromanyetik dalgalarla İHA'ların etkisiz hale getirilmesine dayanıyor. Ejderha, mobil bir platform üzerinde konumlandırılıyor. Vakum elektroniği teknolojisi ile yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üretiyor ve Drone Mini/Mikro İnsansız Hava Araçları'nın elektronik sistemlerini felç ediyor.



SİVİL VE ÇEVRE HASSASİYETİ

EJDERHA, özellikle meskun mahalde gerçekleşebilecek dron saldırılarında Türk askerinin en önem verdiği husus olan "sivil ve çevre hassasiyeti" noktasında kullanıcıya önemli avantaj sağlıyor. Şehirlerde İHA tehdidinin varlığı halinde ateşli silahlarla gerçekleştirilecek bir önleme yerine elektromanyetik dalgalarla imha edilmesi daha rasyonel bir tercih olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör