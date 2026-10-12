SON DAKİKA! Fon soruşturmasında ‘gizli belge’ paylaşanlara resen soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılıkça yapılan açıklamada; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurumlara soruşturmanın aşamalarına uygun talimat ve müzekkereler gönderildiği bildirildi.

GİZLİ BELGELERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Açıklamada, soruşturmanın içeriğine ilişkin "gizli" ibareli bazı belgelerin sosyal medya platformları ile dijital mecralarda kamuoyuyla paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.

RESEN SORUŞTURMA

Söz konusu paylaşımların, "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçu kapsamında değerlendirileceği vurgulandı. Başsavcılık, gizli belgeleri paylaşarak soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal ettiği değerlendirilen kişiler hakkında resen adli soruşturma işlemlerine başlandığını duyurdu.