Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı: "Gölbaşı için daha çok çalışacağız"
AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Başkan Erdoğan’ın elinden rozet takıp bu büyük ailenin parçası olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Başkan Erdoğan öncülüğünde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışacaklarını vurguladı.
AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti saflarına katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın coşkulu açıklamalarına sahne oldu. Partinin 25'inci kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden AK Parti rozeti taktığını ve bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Odabaşı, "İktidar partisinin belediye başkanı olunca ilçemizdeki beklentiler de sorumluluğumuz da arttı. İl Başkanımız, milletvekillerimiz ve teşkilatımızla omuz omuza vererek Gölbaşı'mızın hak ettiği dev projeleri tek tek hayata geçireceğiz" mesajını verdi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise katılımın gücüne dikkat çekerek "Bizim soframız millete hizmet etmek isteyen herkese açıktır, Ankara için birlikte yapacak çok işimiz var" dedi.
AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı, teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Milletvekilleri ve teşkilat yöneticilerinin katıldığı toplantının odağında, partiye yeni katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve yeni meclis üyeleri yer aldı.
ODABAŞI: "AK PARTİ AİLESİNİN BİR ÜYESİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"
Toplantıda salona hitap eden Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, konuşmasına teşkilat mensuplarını selamlayarak başladı. AK Parti çatısı altında bulunmaktan onur duyduğunu belirten Odabaşı, şu ifadeleri kullandı:
"Partimizin 25. yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden AK Partimizin rozetini takmak suretiyle AK Parti ailesinin bir mensubu, sizlerin içinde bir üye olarak bulunmaktan ve sizlerle yol yürümekten gurur duyduğumu ifade ediyorum. Öncelikle İl Danışma Meclisi toplantımızın Ankara'mıza, Türkiye'mize ve yol arkadaşlarımıza hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum."
"Gençlik yıllarımızdan bu yana var olan vatan ve millet sevgisiyle, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatana hizmet etmek, bu milletin hizmetkarı olmak en büyük dileğimizdir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yükselen Türkiye Yüzyılı misyonuna katkıda bulunmak ve bu yolda sizlerle birlikte mücadele etmek bizler için büyük bir onurdur."
"İKTİDAR PARTİSİNİN BAŞKANI OLUNCA BEKLENTİLER DE ARTTI"
AK Parti saflarına geçişiyle birlikte ilçeye yönelik sorumluluklarının ve hemşehrilerinin beklentilerinin daha da arttığını vurgulayan Odabaşı, Gölbaşı için hedeflerini şöyle aktardı:
"Siyasete girerek Rabbimin bize sunduğu bu imtihanda doğup büyüdüğümüz Gölbaşı'mıza, Ankara'mıza hizmet etme fırsatı bulduk. Şimdi iktidar partisinin belediye başkanı olunca istekler, talepler ve beklentiler daha da arttı."
"İnşallah milletvekillerimizin desteğiyle, hemşerim ve kardeşim olan İl Başkanımızın liderliğinde, ilçe başkanımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve partimizin cefakar mensuplarıyla omuz omuza vereceğiz. Gölbaşı'mızın layık olduğu projeleri tek tek gerçekleştirmek en büyük hedefimizdir. Bunu başaracağımızdan hiçbir kuşkum yok. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve başarımızı daim etsin."