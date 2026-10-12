Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı: "Gölbaşı için daha çok çalışacağız"

AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti saflarına katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın coşkulu açıklamalarına sahne oldu. Partinin 25'inci kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden AK Parti rozeti taktığını ve bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Odabaşı, "İktidar partisinin belediye başkanı olunca ilçemizdeki beklentiler de sorumluluğumuz da arttı. İl Başkanımız, milletvekillerimiz ve teşkilatımızla omuz omuza vererek Gölbaşı'mızın hak ettiği dev projeleri tek tek hayata geçireceğiz" mesajını verdi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise katılımın gücüne dikkat çekerek "Bizim soframız millete hizmet etmek isteyen herkese açıktır, Ankara için birlikte yapacak çok işimiz var" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı, teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Milletvekilleri ve teşkilat yöneticilerinin katıldığı toplantının odağında, partiye yeni katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve yeni meclis üyeleri yer aldı.