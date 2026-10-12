İZBETON borca batmıştı
Göreve geldiğimde İZBETON gerçekten anormal bir borç batağına saplanmıştı. Kentsel dönüşüm projelerini ellerine yüzlerine bulaştırmışlar ve sonrasında iş işten çıkılmaz bir hale gelmiş. Bu süre içerisinde verdiğimiz sözleri yerine getirmemiz lazım. İZBAN'da bir türlü aşamadığımız aksaklıkları çözüme kavuşturacağız. Yeni trenlerin alınması ve ulaşım kalitesinin artırılması için adımlar atılacak. İkinci çevre yolu projesi de çok kısa sürede başlayacak. Seferihisar ve Urla'ya kadar uzanacak demir yolu hayalimiz var. Çöp bertaraf tesisi kurulması sürecini yoğun bir çabayla yürütüyorum. Aktepe- Emrez Karabağlar'da 15 mahalleyi kapsayan 440 hektarlık alan, Bayraklı ve Güzeltepe gibi kritik alanlarda dönüşüm süreci yaşanacak. Körfezin altından geçecek tüp geçit projesini önemsiyorum.
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