Kabinenin gündemi Terörsüz Türkiye

Kabinenin gündemi Terörsüz Türkiye
Resul Ekrem Şahan
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin soruşturma ve yatırımcılara yapılması planlanan ara ödemeler toplantının ana gündemini oluşturacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, ABD-İran arasındaki temas trafiği, Gazze ve Rusya-Ukrayna savaşı ile ekonomideki gelişmeler de masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili gözler TBMM'deki izleme komisyonunun çalışmalarına çevrilirken, diğer yandan terör örgütünün silah bırakma takviminde gelinen aşama takip ediliyor. Güvenlik kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda sürecin mevcut durumu, sahadaki gelişmeler ve bundan sonraki aşamaya ilişkin değerlendirmelerin Kabine'de ele alınması bekleniyor.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TERÖRSÜZ TÜRKİYE #TAYYİP ERDOĞAN #KABİNE TOPLANTISI

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