Kabinenin gündemi Terörsüz Türkiye
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin soruşturma ve yatırımcılara yapılması planlanan ara ödemeler toplantının ana gündemini oluşturacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, ABD-İran arasındaki temas trafiği, Gazze ve Rusya-Ukrayna savaşı ile ekonomideki gelişmeler de masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili gözler TBMM'deki izleme komisyonunun çalışmalarına çevrilirken, diğer yandan terör örgütünün silah bırakma takviminde gelinen aşama takip ediliyor. Güvenlik kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda sürecin mevcut durumu, sahadaki gelişmeler ve bundan sonraki aşamaya ilişkin değerlendirmelerin Kabine'de ele alınması bekleniyor.
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