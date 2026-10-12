Kaplıca yolunda katliam gibi kaza

Bursa'dan İzmir yönüne giden tur otobüsüne arkadan gelen kereste yüklü TIR, Manisa'nın Akhisar ilçesinde çarptı. Feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Kaza dün saat 11.30 sıralarında, İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İzmir yönüne giden Metin Yavuz idaresindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsü iddiaya göre Akhisar kavşağını kaçırdı. Şoför Metin Yavuz bir sonraki kavşaktan çıkmak yerine otoyolda geri geri gitmeye karar verdi. Yolu kısltmak için yapılan bu manevra sırasında otobüse arkadan gelen 78 YE 166 plakalı kereste yüklü TIR çarptı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü, iki araç da refüje devrildi. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

KAPLICAYA GİDİYORLARDI

Kazada devrilen tur otobüsünde bulunanların Bursa'dan yola çıktıkları, 10 günlük Denizli'nin Karahayıt ilçesindeki kaplıcalara gittikleri öğrenildi. Tur otobüsünün Bursa'dan yola çıktığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda bir restoranın önünde park halinde hareket saatini bekleyen otobüsün, saat 06.30'da yola çıktığı görüldü. Turu düzenleyen ve aynı zamanda otobüsü kullanan Metin Yavuz'un, hareket saatini beklerken, restorana girip, çalışanlarla sohbet ettiği yemek için masaya geçtiği görülüyor.

34 YOLCU VARDI

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Özkan, "Otobüste 34 yolcumuz vardı. 3 mürettebat ve TIR şoförü var. Toplam 11 vefat, 27 kişi yaralı. Bu yaralılardan 16'sı sarı, 9'u yeşil, 1'i kırmızı kodlu olarak hastanelere sevk edildi" dedi. Kazada hayatını kaybedenlerin Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88 olduğu öğrenildi.



TUR OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazada yaralanan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan tur otobüsünün sürücüsü ve aynı zamanda turu düzenleyen Metin Yavuz ile yardımcı şoför jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazada yaralanan TIR şoförünün ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı ve adli makamların talimatıyla hastanede gözetim altında tutulduğu bildirildi.



İNSAN CANI HİÇE SAYILMIŞ

Yolculardan hayatını kaybeten Cemile Memişçi'nin eşi Fevzi Memişçi: "Ben de eşimle gidecektim. Yarın hastane randevum olduğu için gitmedim. İçime doğdu gitme diyecektim ama bel ağrıları şiddetliydi. Kaplıca iyi geliyordu. Gitme diyemedim. Keşke deseydim. Şoför Akhisar'daki yol ayrımını kaçırmış. Geri geri gelmiş. Neden geri geliyor ki, git 10-15 kilometre ilerden dön. İnsanların canını neden hiçe sayıyor"



BAKAN ÇİFTÇİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, kazanın ardından ilgili kurumların hızla harekete geçtiğini belirterek AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale çalışmalarına başladığını bildirdi. Sürecin tüm ilgili kurumlarla birlikte yakından takip edildiğini ifade etti. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileklerini ileten İçişleri Bakanı Çiftçi, kederli ailelere sabır, yaralılara ise acil şifalar diledi.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, olaya ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını ve 3 Cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Ayrıca, Bakan Gürlek, kazada hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletirken, yaralılara acil şifalar diledi. Nazrin MALİKOVA / SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör