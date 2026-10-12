Kız çocuklarının başarısı geleceğe yön veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı. Kız çocuklarının hayallerinin gelecekte büyük başarılara ve insan hayatına dokunan eserlere dönüşebileceğine dikkat çeken Emine Erdoğan, eğitim ve fırsat eşitliğinin önemini vurguladı.



HAYATIN HER ALANINDA

Kız çocuklarının hayatın her alanında söz sahibi olmasının Türkiye'nin kararlılıkla desteklediği öncelikler arasında bulunduğunu kaydeden Emine Erdoğan, bir kız çocuğunun başarısının yalnızca bugünün sevinci olmadığını, yarının Türkiye'sini şekillendirecek büyük bir kazanım taşıdığını ifade etti. Erdoğan, "Bir kız çocuğunun kalbinde filizlenen hayal, bazen bir buluşa, bazen bir başarıya, bazen de nice insanın hayatına dokunacak büyük bir esere dönüşür. Kız çocuklarının eğitimle güçlenmesi, yeteneklerini özgürce geliştirmesi ve hayatın her alanında söz sahibi olması, ülkemizin önceliklerindendir" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör