Memişoğlu: Beyindeki nikotin reseptörleri üç günde sönüyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, nikotin bağımlılığı sona erdiğinde beyindeki nikotin reseptörlerinin üç günde kapanmaya başladığını bildirdi. Bakan Memişoğlu, sigara bırakmak isteyenlere ücretsiz ilaç ve danışmanlık verildiğini tekrarlayarak, tedavide ilaç desteğinin önemine değindi. Memişoğlu, "Nikotinin vücutta kalma süreci 3 gün. Bundan sonra kimyasal bağımlılık değil artık ne kalıyor, psikolojik bağımlılık. Psikolojik bağımlılığı insanoğlu yönetebilir. Biz yönetmek için ilaç veriyoruz. Burada şöyle bir sorunumuz var. O beyindeki nikotin reseptörleri, üç gün sonra yavaş yavaş kapanmaya başlıyor. Aynı ayçiçeği gibi. Güneşi gören ay çiçeği nasıl açılır, güneş olmayınca kapanırsa bu nikotini üç günden sonra almadığı zaman bu ilaçlarla beraber biz ayçiçeği dediğim gibi olan nikotin algaçlarını beyinde kapatıyoruz. Böylece insanların sigarayı bırakmayla ilgili o psikolojik bağımlılığı yönetmeyle ilgili daha güçlü hale getiriyoruz" dedi. Sigara bırakma konusunda başarısız olunması halinde kişinin yeniden denemekten vazgeçmemesi gerektiğini ifade eden Memişoğlu, "Diyelim ki bir sene bıraktınız, 6 ay bıraktınız. Bir sigara bile içerseniz o kabak çiçeği gibi açılır. Siz artık psikolojik olarak yönetemezsiniz. Onun için diyoruz ki sigarayı bırakın. Devam edin o gün bırakamazsanız iki gün sonra bırakırsınız." diye konuştu.



'MAHREMİYET KORUNACAK'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışlarında TC istenecek olmasına ilişkin tepkilere cevaben: "Vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır" açıklamasında bulundu. Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada: "Vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz" dedi. Memişoğlu, "Unutmayalım, tütünle mücadele hepimizin mücadelesidir" ifadesini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör