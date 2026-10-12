Şimdi verdiğimiz sözleri yerine getirme zamanı

AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay geçiş sürecine ve projelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Tugay'ın açıklamalarının önemli satır başları: Benim için kırılma Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'la görüşmemizden sonra oldu. Geçmiş dönemde İzmir'e ulaşmaya çalıştıklarını ama belediye başkanları tarafından dışlandıklarını söyledi. 'Biz ne zaman bir şey yapmak istesek hep bunu engelleyecek adımlar attılar. Biz de bundan mutsuzuz' dedi. Ve tecrübeli bir siyasetçi olduğu için bu noktada 'Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak' dedi. Kentsel dönüşüm bence İzmir'in en önemli sorunu. En büyük korkumu bu görüşmelerimizde Bakan Kurum'a ve Cumhurbaşkanımıza da söyledim. En büyük korkum Allah korusun diri fayların üzerinde yaşıyor olmamız. Bir İzmir depremi olması ve bundan dolayı insanlarımızın hayatını kaybetmesi riski var. Deprem açısından riskli olan yapıların acilen dönüşmesi lazım. Ben görevde olduğum süre boyunca bu şehre kazandırabileceğimiz maksimum hizmeti getirmek için var gücümle çalışacağım.

Röportaj: Ercan DEMİR

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör