SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI: ATILACAK ADIMLARI ERTELEMEYİN

Maltepe'de çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti. Bu olay İstanbul'da kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek, İstanbul'a ihanet etmek olur. Biz her kentsel dönüşüm dediğimizde birilerinin çıkıp rantsal dönüşüm demelerinden bıktık, usandık. Kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla insanlarımızın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur. Bu riyakarlığı artık dur demenin vakti gelmiştir. İstanbul'umuzu kentsel dönüşüm seferberliğinin başkenti olarak görüyoruz. İstanbul'a özel Yarısı Bizden kampanyası başlattık. Bu kampanya ile 544 bin 564 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Devlet olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Lütfen kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları ertelemeyin.