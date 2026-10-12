TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Terörün bitmesiyle savaş baronları kaybedecek"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir dizi programa katılmak için Gaziantep'e geldi. Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Gaziantep Üniversitesi Akademik Yıl açılış töreninde konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a katılımından dolayı teşekkür ederek, üniversitenin çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş'un burada olması bilime, gençlere verdiği değeri gösteriyor. İlimizle ilgi her hususta bize verdiğiniz destekten dolayı şehrimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı hedefine en çok katkı vermeye çalışan illerden biri olmak istiyoruz. İnşallah bu hedefe en çok katkıyı Gaziantep verecek. Gaziantep valiliğinin kapıları üniversitelere sonuna kadar açıktır" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bu solanda daha evvel de toplantılar yaptık. Gaziantep Türkiye'de örnek şehirlerden bir tanesidir. Göz dolduran bir çekim merkezi olan kentimizdir. Günümüzdeki bölgesel gelişmeler Gaziantep in önemi arttıracaktır. Gaziantep üniversitemizde bu şehrin motor gücüdür. Gaziantep üniversitesi Türkiye'nin önemli üniversitelerinden bir tanesidir" dedi.



"Devlet aklı, millet vicdanı bir araya gelerek artık bu süreci başlatmıştır"



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş devlet aklı ile millet vicdanının bir araya gelerek bu süreci başlattığını vurgulayarak, "Cumhuriyet tarihimizin ilk asrını geride bıraktık. Çok zorluklarla karşılaştık çok badireler atlattık. Bu asrın en önemli meselesi milletimizin başına bela edilen terör belasıdır. 50 yıldır bu mesele Türkiye'nin ayaklarına pranga olmuştur. Türkiye ekonomisine 2 trilyon dolar maliyete neden olmuştur. Bugün devlet aklı terörden kurtulmak için önemli bir adım attı. Bu neden bugün oldu. Birçok siyasi lider bu konuda gayret sarf etti ama bir türlü başaramadılar. Çünkü içerden ve dışardan bu meselenin bitmesini istemediler. Başta FETÖ olmak üzere birçok çevrenin o süreci baltaladıkları sonradan ortaya çıkmıştır. Devlet aklı, millet vicdanı bir araya gelerek artık bu süreci başlatmıştır. Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu kararlı duruş, yol gösterici çabası önemliydi. Emekleri geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün bu adımların atılmasının en önemli nedenlerinden biri bugün toplumsal bir iklim oluşmuştur. Herkes artık bu işi bitirelim diyor. Bu sefer bir sürü olumlu katkı sayesinde devlet aklı toplum vicdanı bir araya gelmiştir" ifadelerine yer verdi.



"İsrail bölgedeki her halka karşı saldırı yapıyor"

İsrail'in bölgedeki her halka saldırdığını belirten Kurtulmuş, "Çevremizdeki gelişmeler artık Türkiye'nin kendi içerisindeki meselelerle uğraşmasına müsaade edemez. Özellikle bu bölgedeki gelişmeler İsrail'in bütün bölgeyi tehdit eden bir tavır içine girmesi Türkiye'nin içindeki meselelerini çözmesini zorunlu kılmıştır. İç kaleyi güçlü kılmalıyız. İşi kolay zannediyoruz. İsrail bölgedeki her halka karşı saldırı yapıyor. Her ülkeyi vuruyorlar. İsrail bölgeyi istikrarsızlaştırmak istiyor. Türkiye'de istikrardan yana ve buna müsaade etmiyor" dedi.



"Önümüze yeni bir kapı açılmıştır"



Kurtulmuş, "Bu sürecin ilki terörsüz Türkiye sürecidir. Bu süreçteki başarının arkasındaki unsur sürecin başarılı yönetilmesidir. Bütün partilerin katılımıyla kurulan komisyon çok olumlu katkılar sundu. 21 toplantı yaptık, her kesimin görüşlerini dinledik, sürece büyük katkısı oldu. 50 milletvekilinin 47'sinin oyu ile rapor kabul edildi. Bu komisyonda görev yapan herkese teşekkür ediyorum. İkinci adımı ise çıkartılan yasadır. Bu yasada ciddi bir şekilde hazırlandı. Rekor oyla kabul edildi. Sürecin önü açılmıştır. Bundan sonra bu gelinen mesafenin gereğini yerine getirilmesidir. Önümüze yeni bir kapı açılmıştır. Bu kapı kardeşliğin kalkınmanın kapısıdır. Bu yolda sonuna kadar yürüyeceğiz. Önümüzde riskler var. Özellikle provokasyonlara açık bir süreçtir. Gençlerin dikkat etmesi gerekiyor. Kullandığımız dil ve üslup önemlidir. Ayırımcı bir dil istemiyoruz. Ortak değerlerimizi çoğaltmalıyız" dedi.



"Önümüzdeki dönemin başarısı 3 tane adımdır"



Önlerinde başarı için 3 adım olduğunun altını çizen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Birincisi silahlar geride bırakılmalı ortadan kaldırılmalıdır. Silahların tamamen susması ve Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmasıdır. İkincisi Türkiye'de hukukun üstünlüğünün bütün alanlarda yayılması ve güçlenmesidir. Üçüncüsü ise bölgenin ekonomik ve kalkınma bakımından da atılacak adımlarla güçlenmesidir. Zenginlik ve refah tüm bölgeye yayılacak" şeklinde konuştu.



"Terörün bitmesiyle savaş baronları kaybedecek"



Kurtulmuş, "Sınır aşan sinerji koridorları oluşturmak. Gaziantep'in Halep'ten Şam'dan çok farkı yok. özelliklerimiz aynı. Kültür ve adetleri neredeyse aynıdır. Biz coğrafyada şehirler üzerinden oluşturacağız bu sinerjiyle zenginlik oluşacak. Kalkınma yolu projesi Türkiye ırak başta olmak üzere bütün bölgeyi kalkındıracaktır. Bu yol yeni ipek yolunun bir kolu olarak ortaya çıkacaktır. Yerel olarak muazzam bir ekonomik büyüme sağlayacak. Terörün bitmesiyle savaş baronları kaybedecek. Barış ekonomisi ortaya çıkacak ve bütün dünyaya örnek olacak. Devletler arasındaki ilişkiler halklar arasındaki ilişkilerdir. Beşeri temas arttıkça işbirliği artar. Bunun örneği Gaziantep'tir. Özellikle Suriyelilere yaptıkları fedakarlıklar ortadadır. Bu kente teşekkür ediyorum. Avrupa'ya 3 bin yabancı göçmen geldiği zaman Avrupalı yöneticilerin ayakları titriyordu. Nasıl çelme taktıklarını hatırlıyoruz. Suriye'ye gidenler artık Türkçe konuşuyor. Gabar'dan günlük 83 bin varil petrol çıkartılıyor. Eskiden askerler hariç kimse gidemiyordu. Allaha şükürler olsun. Cudi dağındaki törenleri daha da büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.



"Türkiye bölünecek mi tehdidi ortadan kalkacak"



Kurtulmuş, "Artık bu memlekette anneler ağlamayacak. Artık Türkiye bölünecek mi tehdidi ortadan kalkacak. Bu mesele sadece bir terör örgütünün bitirilmesinden ibaret değildir. Bizi birbirimizden ayıran sınırı kim çizmiştir. Bunu sunni olarak çizdiler sınırları problemli bıraktılar. Ama bizim aramıza girmeye güçleri yetmedi. Önümüzdeki yol dağılan parçaların birleştirilmesinin yoludur. Allah yolumuzu açık etsin" diye konuştu.

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