Yasa dışı bahis şebekesine darbe: 59 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi. Osmaniye merkezli operasyonlar; Gaziantep, Mersin, Adana, Manisa, Kayseri, Kahramanmaraş ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 8 ilde gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 59 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri ve yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi. Şüphelilerin hesaplarında toplam 7 milyar TL para hareketliliği bulunduğu belirlendi. Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait toplam değeri 110 milyon TL olan 11 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığı hakkında tedbir kararı uygulandı. Jandarma tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör