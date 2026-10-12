AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: ”Yeni Partiyi yapay zeka yönetse daha başarılı olur”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bir TV programına katılan Yayman, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizim kırmızı çizgimizdir. Milletimizin kırmızı çizgisidir. Cumhurbaşkanımız hakkında kim hadsiz bir laf söylerse misliyle cevabını alır. Biz de veririz. Gönül ister ki biz böyle sert konuşmayalım. Sayın Özgür Özel kendi resmine bir aynada baksın. Ne söylemiş, ne yapmış, nereden nereye gelmiş? Dolayısıyla burada Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı nettir" dedi.

HANGİ PROJELERİ VAR?

"Yeni Parti'yi Özgür Özel değil, yapay zekâ yönetse bence çok daha doğru yönetecek" diyen Yayman, "Özgür Özel bıraksın, grup toplantılarında yapay zekâ robotu yapsın ki belki Türkiye için, milletimiz için daha doğru sözler söyleyecek, daha iyi hizmetleri anlatacak. Ben vatandaşlarımıza soruyorum. Gerçekten Yeni Parti'nin Türkiye ile ilgili bir projesini biliyor muyuz? Mesela nükleer santralle ilgili bir projelerini biliyor muyuz? Bilmiyoruz, karşılar. Otoyollara karşılar, şehir hastanelerine karşılar, otobanlara karşılar, duble yollara karşılar. Çanakkale Köprüsü'ne karşılar. Dolayısıyla maalesef ama maalesef buna ben muhalefetin sefaleti diyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'İN AKLI YOK

Yayman sözlerine şöyle devam etti:

"Şunu söyleyeyim. Büyükler der ki 'Akıl kıt olunca, akıl az olunca dil ve üslup çirkin olurmuş,'Sayın Özgür Özel'in durumu tam bu. Aklı yok. Siyasi zekâsı yok ve dolayısıyla tek siyaseti, tek icraatı Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek, AK Parti'ye saldırmak. Bunun üzerinden bir siyaset yaptığını düşünüyorum. Hâlbuki siyaset böyle bir şey değil. Siyaset, icraatları, projeleri, sokağın gündemini konuşmaktır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti, son 25 yılda sadece AK Parti düşmanlığı, Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapmak suretiyle bunu siyaset olarak görüyorlar. Biz bu duruma üzülüyoruz. Yani bizim rakibimiz olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Yeni Parti'nin bu durumda olmasından üzülüyoruz. İsteriz ki daha güçlü bir muhalefet olsun. Hani Cumhurbaşkanımız söylüyor ya, biz 25 yılda çok büyük hizmetler yaptık. O icraatları anlatacak değilim. Ama Türkiye'deki en büyük eksik, bir muhalefet sorunu var. Ve muhalefet sorunu artık bir millî güvenlik sorununa dönüşmüş durumda."