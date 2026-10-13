12.5 milyon TL rüşvet istenen işadamı konuştu: Lanet ederek kabul ettim
İBB davasında savunma yapan Hakkı Demir Vakfı Başkan Vekili işadamı Mustafa Duhan Demir uğradığı şantaj ve baskı nedeniyle çaresiz kaldığını anlattı. Demir, iddianamede yer alan 12 milyon 500 bin liralık 3 adet çek sürecine ilişkin, "Hukuki talebimizin nihayete ermesi için her aşamada zoraki taleplerle karşılaştım. En sonunda lanet ederek 'tamam' demek zorunda kaldım. Süreç boyunca yıpratıldım, rüşvet suçlamasını reddediyorum" ifadelerini kullandı.
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