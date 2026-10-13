12.5 milyon TL rüşvet istenen işadamı konuştu: Lanet ederek kabul ettim

12.5 milyon TL rüşvet istenen işadamı konuştu: Lanet ederek kabul ettim
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İBB davasında savunma yapan Hakkı Demir Vakfı Başkan Vekili işadamı Mustafa Duhan Demir uğradığı şantaj ve baskı nedeniyle çaresiz kaldığını anlattı. Demir, iddianamede yer alan 12 milyon 500 bin liralık 3 adet çek sürecine ilişkin, "Hukuki talebimizin nihayete ermesi için her aşamada zoraki taleplerle karşılaştım. En sonunda lanet ederek 'tamam' demek zorunda kaldım. Süreç boyunca yıpratıldım, rüşvet suçlamasını reddediyorum" ifadelerini kullandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İBB

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