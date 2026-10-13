AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan açıkladı: 3 isme tazminat davası

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'yi hedef alan isimlere yönelik hukuk mücadelesi başlattıklarını açıkladı. İnan şu ifadeleri kullandı:

AK Parti olarak, partimizin kurumsal kimliğini, itibarını ve saygınlığını hedef alan asılsız iddia, itham ve açıklamalara karşı hukuki haklarımızı kararlılıkla kullanmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, AK Parti Genel Sekreterliğimiz tarafından partimizin kurumsal itibarını zedeleyici nitelikte olduğu değerlendirilen açıklama ve yayınlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.

Bu kapsamda;

* Şaban Sevinç hakkında, 28-30 Eylül ile 1 ve 8 Ekim tarihli yayınları nedeniyle 500.000 TL,

* Timur Soykan ve BirGün TV hakkında, 26 Eylül ile 3 ve 10 Ekim tarihli yayınları nedeniyle 600.000 TL,

* YP Sözcüsü Zeynel Emre hakkında, 12 Ekim tarihli açıklamaları nedeniyle 500.000 TL olmak üzere manevi tazminat davaları açılmıştır. AK Parti, demokratik siyasetin vazgeçilmez unsurları olan ifade özgürlüğüne, basın hürriyetine ve eleştiri hakkına saygı duyan bir siyasi harekettir.

Bununla birlikte, eleştiri hakkının kullanılması ile gerçek dışı iddialar üzerinden bir siyasi partinin kurumsal itibarının hedef alınması arasındaki hukuki ve demokratik ayrımın gözetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hiçbir kişi, kurum veya siyasi oluşumun, basın özgürlüğü ya da siyasi eleştiri hakkını gerekçe göstererek partimizin kurumsal kimliğini ve saygınlığını haksız ithamlarla zedeleme hakkı bulunmamaktadır. AK Parti, 25 yıllık siyasi geçmişi, milletimizle kurduğu güçlü gönül bağı ve demokratik meşruiyetiyle Türkiye'nin köklü siyasi kurumlarından biridir. Partimizin kurumsal haklarını ve itibarını korumak, yalnızca hukuki bir hak değil, aynı zamanda milletimize ve teşkilatlarımıza karşı taşıdığımız kurumsal sorumluluğun da gereğidir.

Bu anlayışla, başlatılan hukuki süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacak; partimize yönelik hukuka aykırı her türlü isnat ve itham karşısında meşru ve demokratik haklarımızı kullanmayı sürdüreceğiz. AK Parti, dün olduğu gibi bugün de siyasi mücadelesini hukuk, demokrasi ve millet iradesi temelinde yürütmeye; kamuoyunu doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirmeye kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.