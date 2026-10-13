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Bakan Göktaş’tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması: “Yüksek gizlilik ayarları getiriyoruz”

Bakan Göktaş’tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması: “Yüksek gizlilik ayarları getiriyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi ile çocukları dijital dünyanın risklerinden korumayı amaçladıklarını söyleyen Göktaş, Fiziksel, zihinsel, gelişimsel, psikolojik, sosyal, duygusal gelişimlerini koruyacak bir yapı oluşturuyoruz. Özellikle cinsel istismar ve ticari sömürü risklerini de önlüyoruz. Çocuk hesaplarına yönelik de ayrı bir mekanizma, yüksek gizlilik ayarları getiriyoruz." ifadelerini kullandı

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 19:19

Göktaş, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili kendisine yönelik iddiasına ilişkin soru üzerine Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon soruşturmalarında net bir tutum sergilediğini, ucu kime dokunursa dokunsun, nereye varırsa varsın gereğinin yapılacağını ifade etti.

Özlale'nin, konuya ilişkin delilleri olduğunu belirtmesi üzerine kendisinin, "İspat edemiyorsa istifa etsin." sözlerini anımsatan Göktaş, şunları kaydetti: "Edemedi, etmez. Saatler sonra bir açıklama yaptı, utanç verici bir açıklama. Ne bir özür, ne bir imtina, hiçbir şey yok. Kendisi de bir hafta öncesinde itibar suikastına uğramış, isim doğrulatmış. Bizim haberimiz yoktu. Ya neyin mağduriyetini yaşıyorsun sen? Ve utanmadan diyor ki 'Bakan'a birkaç dakikalık mağduriyet yaşatmışız.' Utanma duygusu yok, arlanma duygusu yok. Tamamen çamur siyaseti. Fakat biz muhalefetin bu tutumuna alışığız, ilk defa değil. Bugün Özgür Özel bir açıklama yapıyor. Günlerdir babamın ellerinden öpüyor ve özür diliyor.